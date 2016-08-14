هرگز در بوکس کم کاری نکردم/ احدی خودش باعث خیلی از مشکلات شد

غلامحسین نهرودی سرمربی سابق تیم ملی بوکس در نشست خبری امروز این فدراسیون گفت: وقتی از المپیک لندن برگشتیم، در جلسه تجلیل از قهرمانان یکی از خبرنگاران به سمت من آمد که در ابتدا تصور می کردم می خواهد به ما تبریک بگوید اما وی از من سوال کرد تا کی می خواهید سرمربی بوکس بمانید؟

نهرودی ادامه داد: ناطق نوری همیشه به من لطف داشت ولی حتی او را هم ترساندند که در بوکس باید جوانگرایی شود. آن وقت بود که اکبر احدی که خودش بوکسور تیم ملی بود را از بازیکنی برداشتند و سرمربی تیم ملی کردند که مشکلات عدیده از همانجا پیش آمد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما در کمک به بوکس ایران کم کاری نکرده اید؟ گفت: هیچ وقت کم کاری نکرده ام. در تمام این روزها در کنار مسئولان بودم اما آن قدرت را پیش خودم احساس نمی کردم و جذابیتها برایم از دست رفته بود. توقع نداشتم با من آنطور برخورد شود. احدی در زمان قهرمانی اش بوکسور بسیار خوبی بود و در حال حاضر هم یکی از مربیان خوب مملکت است، اما باید بگویم باعث خیلی از مشکلات هم خود ایشان بود.

سرمربی تیم ملی بوکس در المپیک لندن با اشاره به احسان روزبهانی گفت: در این مدت هر وقت اسم بوکس به میان می آمد، ناخودآگاه نام روزبهانی به ذهن می رسید. یک قهرمان باید از حاشیه فرار کند اما احسان اشتباه کرد و خودش جزئی از حواشی شد.

نهرودی در خصوص پیش بینی عملکرد روزبهانی در المپیک ریو گفت: دو ماه قبل از آغاز مسابقات المپیک نظرم را اعلام کردم که آن هم به عدم نتیجه گیری ختم می شد و با توجه به وضعیت خاص احسان، موفقیتی را برایش در ریو نمی دیدم، اما به هر حال او باید حمایت میشد.

وی همچنین در خصوص بحث پرداخت ۳۰ درصد از قرارداد لیگ نیمه حرفه ای به فدراسیون بوکس گفت: فدراسیون بوکس برای روزبهانی سرمایه گذاری کرده و آیبا سهم ۳۰ درصدی را برای فدراسیون ها به دلیل همین سرمایه گذاری قائل است وگرنه هزینه بلیت و رفت و آمد به عهده میزبان می باشد.