برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شبستر

احد نریمانی با اعلام این خبر در گفت و گو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برگزاری انواع کارگاه های آموزشی با هدف آشنایی با آسیب ها و معضلات اجتماعی و ترویج راه های مناسب برخورد و رفع این آسیب ها در فضاها و مراکز آموزشی امری ضروری است و بر همین اساس کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در شهرستان برگزار می شود.

وی در ادامه خاطر نشان شد: آسیب های مواد مخدر صنعتی بر جوانان، مصرف مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه می تواند ریشه جوانی را از بین ببرد و مصرف آن به مغز انسان و رفتار اجتماعی آسیب جدی می رساند و بر همین اساس اقدامات زیادی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان مواد مخدر در شبستر انجام شده است.

کارشناس مسئول امور پیشگیری اداره بهزیستی شبستر اظهار کرد: راه اندازی دو مرکز درمان سرپایی ترک اعتیاد در شبستر و صوفیان، دو مرکز اقامتی میان مدت در صوفیان و تیل و مرکز اجتماع درمان مدار در سیس که تنهاترین مرکز شمالغرب محسوب می شود، جزو طرح ها و برنامه های آموزشی انجام شده است.

وی شبستر را جزو شهرستان های سفید از نظر اعتیاد دانست و اظهار داشت: مشکلات اجتماعی و اقتصادی، فقدان ارتباط در جامعه، بیکاری، سودآوری قاچاق و نداشتن الگوی مناسب برای جوانان از جمله عوامل اجتماعی روی آوری به اعتیاد است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نریمانی در بخشی از صحبت های خود به افزایش نگران کننده آمار طلاق نیز اشاره و تصریح کرد: متاسفانه آمار طلاق روز به روز افزایش می یابد و بنابراین خانواده ها نباید از عوامل فردی و خانوادگی زمینه ساز افزایش این آمار در جامعه غافل شوند.

کارشناس مسئول امور پیشگیری اداره بهزیستی شبستر در پایان بر ضرورت حفظ ارتقاء سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: این رویکرد اجتماع محور در قالب شبکه ترک، برای پیگشیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد در مسیر توانمندسازی افراد الزامی است.