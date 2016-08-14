۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۵

صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در تمامی استان‌ها افتتاح می‌شود

قم - قائم مقام صندوق قرض الحسنه امداد ولایت گفت: شعب این صندوق در تمامی استان‌ها تا پایان سال افتتاح می‌شود و در برخی استان‌ها تا پنج شعبه وجود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صناعی در مراسم افتتاحیه صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در استان قم که قبل از ظهر شنبه با حضور مسئولان استانی و مدیران بانک‌های قم برگزار شد، اظهار داشت: کمیته امداد در جهت خدمات رسانی به خانواده‌های نیازمند در قالب طرح‌های متفاوتی فعالیت می‌کند و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت نیز با هدف ارائه وام قرض الحسنه به نیازمندان افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: امروز پنج شعبه در استان‌های قم، تهران، گلستان، همدان و خراسان شمالی به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح می‌شود و قرار است تا پایان سال در تمامی استانها این صندوق افتتاح شود.

قائم مقام صندوق قرض الحسنه امداد ولایت ادامه داد: در برخی استانها با توجه به شرایط ویژه آنها تا پنج شعبه نیز فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: طی دو سال آینده فرایند خدمات رسانی بهتر از سوی این صندوق به گروه هدف انجام می‌شود و به سوی بانک شدن این صندوق و گسترش فعالیت‌ها خواهیم رفت.

صناعی تصریح کرد: تنها هدف ما از افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد ولایت پرداخت وام‌های قرض الحسنه و رعایت موازین شرعی پرداخت وجوهات است.

قائم مقام صندوق قرض الحسنه امداد ولایت بیان کرد: ما منابع خود را از کمیته امداد، اعتبارات بودجه‌ای از دولت و از سوی خیران و نیکوکاران با افتتاح سپرده قرض الحسنه تأمین می‌کنیم و در تلاش هستیم تا به ساده‌ترین شکل تسهیلات خود را به نیازمندان ارائه دهیم.

وی عنوان کرد: در پی آن هستیم تا خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و اشتغال را داشته باشیم و وابستگی خانواده‌ها به امداد کاهش یابد.

نگاه به صندوق قرض الحسنه امداد ولایت بانکداری نیست

صناعی اظهار کرد: نگاه ما به صندوق قرض الحسنه امداد ولایت بانکداری نیست و توسعه مشارکت‌های مردمی با تعامل و همکاری با بانک‌های عامل را خواهانیم.

