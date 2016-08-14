به گزارش خبرنگار مهر، محمد صناعی در مراسم افتتاحیه صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در استان قم که قبل از ظهر شنبه با حضور مسئولان استانی و مدیران بانک‌های قم برگزار شد، اظهار داشت: کمیته امداد در جهت خدمات رسانی به خانواده‌های نیازمند در قالب طرح‌های متفاوتی فعالیت می‌کند و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت نیز با هدف ارائه وام قرض الحسنه به نیازمندان افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: امروز پنج شعبه در استان‌های قم، تهران، گلستان، همدان و خراسان شمالی به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح می‌شود و قرار است تا پایان سال در تمامی استانها این صندوق افتتاح شود.

قائم مقام صندوق قرض الحسنه امداد ولایت ادامه داد: در برخی استانها با توجه به شرایط ویژه آنها تا پنج شعبه نیز فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: طی دو سال آینده فرایند خدمات رسانی بهتر از سوی این صندوق به گروه هدف انجام می‌شود و به سوی بانک شدن این صندوق و گسترش فعالیت‌ها خواهیم رفت.

صناعی تصریح کرد: تنها هدف ما از افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد ولایت پرداخت وام‌های قرض الحسنه و رعایت موازین شرعی پرداخت وجوهات است.

قائم مقام صندوق قرض الحسنه امداد ولایت بیان کرد: ما منابع خود را از کمیته امداد، اعتبارات بودجه‌ای از دولت و از سوی خیران و نیکوکاران با افتتاح سپرده قرض الحسنه تأمین می‌کنیم و در تلاش هستیم تا به ساده‌ترین شکل تسهیلات خود را به نیازمندان ارائه دهیم.

وی عنوان کرد: در پی آن هستیم تا خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و اشتغال را داشته باشیم و وابستگی خانواده‌ها به امداد کاهش یابد.

نگاه به صندوق قرض الحسنه امداد ولایت بانکداری نیست

صناعی اظهار کرد: نگاه ما به صندوق قرض الحسنه امداد ولایت بانکداری نیست و توسعه مشارکت‌های مردمی با تعامل و همکاری با بانک‌های عامل را خواهانیم.