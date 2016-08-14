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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

محاکمه آیت الله «عیسی قاسم» به تعویق افتاد

محاکمه آیت الله «عیسی قاسم» به تعویق افتاد

دومین جلسه محاکمه آیت الله «شیخ عیسی قاسم» به ۲۵ شهریور موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المنار»،  در حالی که رژیم آل خلیفه قصد داشت تا دومین جلسه محاکمه آیت الله «شیخ عیسی قاسم» را امروز برگزار کند، اما دقایقی پس از شروع جلسه اعلام شد که محاکمه این روحانی برجسته بحرینی به ۲۵ شهریور (۱۵ سپتامبر) موکول شده است.

لازم به ذکر است که شیخ عیسی قاسم در دومین جلسه محاکمه نیز حضور نیافت. این روحانی برجسته بحرینی از دو ماه قبل توسط رژیم بحرین سلب تابعیت شده است. چندی قبل نیز اولین جلسه محاکمه ایشان بدون حضور وی و در سایه اعتراضات شدید مردم بحرین برگزار شده بود.

کد مطلب 3740921

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