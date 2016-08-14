۱۱ مدرسه در آبادان فاقد انشعاب برق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حنظل عیدانی ظهر امروز یکشنبه در همایش تابستانه یک روزه مدیران و معاونان مدارس استان خوزستان در محل تالار معلم این شهر با ابراز گلایه از عدم حضور و همراهی مسئولان شهری با آموزش و پرورش در جلسات و برنامه های مختلف این اداره اظهار کرد: آموزش و پرورش حوزه ای کاملا مشارکتی است که درک موفقیت آن در عرصه های مختلف نیاز به همراهی و حمایت مسئولان دارد که این همراهی و همکاری را ما از مسئولان شهری حتی به شکل حضور در جلسات و برنامه های مختلف مربوط به این اداره، شاهد نیستیم.

وی با اشاره به برگزاری همزمان همایش های مشابه در سایر شهرستانهای استان خوزستان و اهمیت خاص اجرای مناسب پروژه مهر عنوان کرد: ریل گذاری مناسب در انجام امور می تواند سبب کاهش چالشها و دغدغه های شود که مدیران مدارس در طول سال با آن مواجه هستند، آب، برق، آسفالت و غیره برخی مشکلات فرا روی مدارس است که بایستی از هم اکنون برای بهبود وضعیت آنها اقدام کرد.

معاون پشتیبانی و مالی اداره آموزش و پرورش آبادان با ابراز گلایه از برخی مدیران فرصت سوز به جای فرصت سازی که توان استفاده درست از منابع مالی را ندارند و حتی پاسخگوی بخشنامه ها نیستند، تصریح کرد: قدردان مدیران پیشرو، سنت شکن، قالب شکن و برنامه محور هستیم که با مطالبه گری به حق خود سبب پیشبرد اهداف سازمانی و بهبود وضعیت مدارس در جهت تامین رفاه و آرامش فکری و روحی دانش آموزان هستند.

حنظل عیدانی در بخش دیگری از سخنان خود از مسئولان ادارات آب و برق خواستار همکاری و همراهی با مدیران مدارس شد و گفت: به سبب کمبود منابع مالی پنج سال است که مدارس سرانه آموزشی دریافت نکرده اند.

وی در ادامه افزود: ۱۱ مدرسه در سطح شهر فاقد انشعاب برق هستند و از برق پیمانکاری استفاده می کنند.

معاون پشتیبانی و مالی اداره آموزش و پرورش آبادان میزان کل اعتبارات آموزش و پرورش در سال جاری را ۸۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این در حالیست که هزینه ایاب و ذهاب روستایی به ۶۰ میلیون تومان می رسد.

حنظل عیدانی با قدردانی از اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند در برخی سرفصل ها یادآور شد: متاسفانه آسفالت انجام شده در برخی مدارس از کیفیت مناسب برخوردار نیستند و مشکلات را مضاعف تر کرده اند.

۱۱ کلاس درس کم داریم

وی اضافه کرد: ۱۱ کلاس درس کمبود داریم که طبق برآوردهای انجام شده به طور میانگین برای هر کلاس درس حدود ۳۵ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

معاون پشتیبانی و مالی اداره آموزش و پرورش آبادان با اشاره به وجود ۵۰ مدرسه بالای ۷۰ سال عمر افزود: این مدارس از عوامل تهدید جانی به شمار می روند که اگر برای بهسازی و مقاوم سازی آنها اقدامی نشود معلوم نیست که چه وضعیت را ببار آورند، موقعیت استراتژیکی این مدارس (پوشش قرار دادن چندین محله) امکان تخریب آن را نیز ناممکن می کند، برآورد ما برای بهسازی هر یک از این مدارس میان ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که امید می رود منطقه آزاد اروند در این زمینه ما را یاری کند

پیگیری نمایندگان برای رایگان شدن آب و برق مدارس

حنظل عیدانی با اشاره به کمک ۵۰ درصدی سازمان منطقه آزاد اروند در امر بهسازی مدارس بیان کرد: به دلیل بافت قدیمی اکثر مدارس، مقاوم سازی آنان امری ضروریست ضمن آنکه به نماسازی و پاکیزگی محیط اطراف مدارس نیز نیاز داریم.

وی در پایان، از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خواست تا با پیگیری موضوع برق و آب مدارس آبادان زجر کشیده و سوخته در هشت سال جنگ از طریق وزارت نیرو، شرایط را برای مجانی شدن استفاده از آب و برق را فراهم کنند.