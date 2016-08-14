روحانی سه عضو شورای عالی فضایی را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در احکامی جداگانه و به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه عضو شورای عالی فضایی را برای یک دوره چهارساله منصوب کرد.
با حکم رییس جمهور، الهام امین زاده، سید مصطفی صفوی همامی و مهندس سید حسن شفتی به عنوان اعضای شورای عالی فضایی منصوب شدند.
این احکام در اجرای تبصره 2 ماده 3 اساسنامه شورای عالی فضایی مصوب بیست و پنجم بهمن ماه 83 هیات وزیران صادر شده است.
روحانی در این احکام ، توفیق این اعضا و سایر اعضای شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمنداری ، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت کرده است.
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