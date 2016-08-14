مسئولان زمینه خدمات به مردم را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی در مراسم افتتاحیه صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در استان قم که قبل از ظهر شنبه با حضور قائم مقام این صندوق و مسئولان استانی و مدیران بانکهای قم برگزار شد، اظهار داشت: در بحثهای برنامه کمیته امداد استان قم در برنامهای عمل کردن طبق دستورالعملها و همچنین ضوابط استانی بسیار خوب عمل کرده و ما خلأ صندوق قرض الحسنه را در کمیته امداد احساس میکردیم که این کار نیز به انجام رسید.
وی بیان داشت: افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد ولایت نقطه آغاز بسیار خوبی است و مطمئنا خیران نیز در ارائه خدمات به نیازمندان مشامرکت خواهند کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم ابراز کرد: ما در عمل نتیجه و برکات قرض الحسنه را درک کردهایم و میدانیم این کار تا چه اندازه اثربخش است.
وی عنوان کرد: امید است همه مسئولان زمینه خدمات رسانی به مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر را بیشتر از گذشته را فراهم کنند.
نظر شما