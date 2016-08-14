زندگی نقاش دفاع مقدس در قاب تلویزیون به نمایش درمی آید

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اهداف شبکه های استانی توجه به ظرفیت های محلی و معرفی شخصیت های شاخص و برجسته و معرفی آنها به نسل های آینده است.

وی گفت: ساخت مستند از توانمندیهای استانی از کارهای مفیدی است که در شبکه های محلی انجام می شود و در مرکز قزوین نیز تاکنون مستندهای فاخری توسط هنرمندان استان تهیه و پخش شده است.

معصومی فر بیان کرد: مستند سازی در مورد شخصیت های ارزشمند دوران دفاع مقدس در اولویت برنامه های سیمای مرکز قزوین است که در این مسیر « مستند راوی رنگها» ساخته می شود.

وی اظهارداشت: این مستند با هدف معرفی تلاش های خالصانه مجید مقصودی هنرمند متعهد و انقلابی استان در دوران دفاع مقدس و نیز معرفی آثار خلق شده از وی در سیمای مرکز قزوین تولید می شود.

معصومی فر یادآورشد: در دهه 60 که هیچگونه امکانات چاپ تصویر در استان نبود؛ زنده یاد مجید مقصودی با بهره گیری از هنر و توان خود تصاویر بسیاری از شهدای دفاع مقدس استان را با چیره دستی و تبحر خود ترسیم می کرد که این آثار اکنون در بسیاری از خانه های شهدا موجود است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین افزود: در این مستند علاوه بر معرفی آثار زنده یاد مقصودی؛ زندگی هنری وی نیز به صورت گذری برای مخاطبان تشریح می شود.

زنده یاد مجید مقصودی که در اول شهریور ماه 1342 خورشیدی در طالقان چشم به جهان گشود، در نوجوانی از طالقان به قزوین مهاجرت کرد.

وی در دهه 50 خورشیدی، فنون نقاشی را نزد "استاد ابوالفضل دل زنده" در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانِ قزوین فرا گرفت و در طول هشت سال دفاع مقدس از چهره 3000 شهید سرافراز قزوین نقاشی کشید و به جرات می‌توان گفت مجموع آثاری که این هنرمند از شهدا خلق کرده به 7000 نقاشی می‌رسد.

مستند تلویزیونی راوی رنگ ها به تهیه کنندگی نیما حسن بیگی به مدت 40 دقیقه در سیمای مرکز قزوین تولید می شود.