«لافکادیو» لباس جدید پوشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، «لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد» که از سال‌ها پیش در اختیار گروه‌های سنی «د و هـ»، نویسندگان و علاقه‌مندان ادبیات کودک و نوجوان بوده است، پس از ویرایش به چاپ رسیده است.

براساس این گزارش، انتشارات کانون پس از بررسی کتاب‌های موفق خود در چند دهه‌ی گذشته اقدام به چاپ مجدد آثاری خواندنی و قابل توجه برای کودکان و نوجوانان کرده است؛ لافکادیو اثر ماندگار شل سیلوراستاین نیز در این میان این کتاب‌ها همچون گذشته با استقبال خوب مخاطبان روبرو شده است.

این کتاب که درونمایه‌ی اجتماعی و روانشناسی خود را با زبان طنز به رخ می‌کشد. سالیان متمادی است مخاطبانی متعدد و متنوع را به خود جلب کرده است. مخاطبان ایرانی نیز در طی این سال‌ها لافکادیو را یکی از برجسته‌ترین آثار استاین می‌دانند و داستان شیری را که شبیه انسان‌ها شد فراموش نکرده‌اند.

انتشارات کانون برای آشنایی کودکان و نوجوانان امروز با این اثر، کتاب را با شمارگان ۳هزار نسخه در فروشگاه‌های محصولات فرهنگی هنری خود عرضه کرده است.

لافکادیو که پس از آشنایی با رییس یک سیرک به وعده‌ی شهرت و ثروت فکر می‌کند تصمیم دارد تا شبیه انسان‌ها رفتار کند و مانند آن‌ها لباس بپوشد، پس از آن او نمی‌تواند بین شیر بودن یا انسان ماندن یکی را انتخاب کند. استاین که با زبانی طنز به طرح مساله‌ از خودبیگانگی و کشف هویت پرداخته است در طی این سال‌ها لافکادیو را تبدیل به یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های مطرح ادبیات کودک و نوجوان کرده است.