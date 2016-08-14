آخرین وضعیت پرداخت بدهی ایران به پروژه شتابگر سزامی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در نشست خبری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تعداد مقالات نمایش شده ایران در پایگاه ISI و اسکوپوس روند افزایشی و مثبت داشته است.

وی افزود: آمار مربوط به سال ۲۰۱۵ هنوز کامل نشده و طی دو ماه آینده این آمار کامل می شود که مطمئنا تعداد نمایه مقالات ایران در این پایگاه ها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: رتبه ایران در حوزه تولید علم در سال ۲۰۱۵ در پایگاه ISI رتبه بیستم و در همین سال در پایگاه اسکوپوس رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: سهم کشور در تولید علم دنیا در پایگاه ISI و اسکوپوس از ۱.۳۷ درصد به ۱.۴۸ درصد رسیده است.

رکود علمی نداشتیم

احمدی ادامه داد: با آمار اعلام شده ما به هیچ وجه رکود علمی نداشتیم بلکه رشد علمی نیز داشته ایم.

وی عنوان کرد: برخی می گویند نرخ رشد کشور کاهش یافته این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۴ با ۷.۹ درصد سومین کشور از نظر نرخ رشد تعداد مقالات در جهان بوده است و در پایگاه اسکوپوس نیز رتبه سوم شتاب علمی را به خود اختصاص داده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: سهم کشور در تولید مقالات یک درصد در سال ۲۰۱۵ در پایگاه ISI رتبه نخست بوده است و بعد از ایران، کشورهای هند، چین و تایوان قرار داشتند.

احمدی خاطرنشان کرد: طبق رتبه بندی لایدن در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ هیچ یک از دانشگاه های ما در این رتبه بندی قرار نداشتند، اما در سال ۲۰۱۳، ۵ دانشگاه و در سال ۲۰۱۵، ۱۴ دانشگاه کشور در این رتبه بندی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: بر اساس رتبه بندی تایمز ۸ دانشگاه کشور جزء دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند.

وضعیت مقالات مشترک ایران

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: میزان مقالات مشترک دانشمندان ایرانی با دانشمندان خارجی از ۱۷ درصد به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

احمدی تاکید کرد: بر این اساس موضوع دیپلماسی علمی در حوزه پژوهش و فناوری کشور، توسعه یافته است.

وی خاطرنشان کرد: رتبه علمی ایران در منطقه در جایگاه یکم قرار دارد. این در حالی است که رتبه علمی ایران در حوزه مهندسی شیمی در دنیا از ۸ به ۳ در حوزه فناوری نانو از ۹ به ۶، در حوزه سلول های بنیادی از ۱۷ به ۱۳، در حوزه فیزیک هسته ای از ۱۵ به ۱۴ و در مکانیک از ۸ به ۵ رسیده است.

ایجاد ۴ دفتر انتقال فناوری در دانشگاه ها

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: ۴ دفتر انتقال تکنولوژی و فناوری در دانشگاه های شریف، امیرکبیر، صنعتی اصفهان و تهران راه اندازی شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: برنامه داریم دفاتر انتقال تکنولوژی و فناوری را در دیگر دانشگاه های کشور نیز راه اندازی کنیم.

ایجاد ۱۳۱ آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه ها

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: برنامه وزارت علوم راه اندازی آزمایشگاه های مرکزی در تمامی دانشگاه هاست و اکنون تعداد این مراکز در دانشگاه ها از ۲۱ مرکز به ۱۳۱ مرکز آزمایشگاهی رسیده است.

۵۱ میلیون دلار صادرات محصولات فناورانه

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه ۹۴۶ شرکت دانش بنیان در پارک های علم و فناوری کشور مستقر هستند، گفت: میزان صادرات محصولات فناورانه این شرکت ها به ۵۱ میلیون دلار رسیده است.

احمدی اظهار داشت: میزان اشتغال در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور از ۱۹ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر رسیده است.

اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به پارک های علم و فناوری

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به پارک های علم و فناوری اختصاص داده شد که از این میزان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به حمایت های دولت و مابقی بر اساس درآمدهای پارک ها بوده است.

وی عنوان کرد: برای ایجاد هر شغل در پارک های علم و فناوری حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه می شود در حالی که برای ایجاد یک شغل در کشور ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان باید هزینه اختصاص یابد.

ایجاد ساختار مناطق علم و فناوری

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در کشور گفت: ساختار این مراکز تدوین و ایجاد شده و سازمان عامل این مناطق نیز در حال تکمیل است.

احمدی گفت: در اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، یزد و بوشهر قرار است مناطق ویژه علم و فناوری راه اندازی شود که در شورای عتف اساسنامه و آیین نامه این مناطق تصویب و مجوزهای لازم به این مناطق ابلاغ شده است.

توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه طی دو سال گذشته

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به واگذاری ۲۰ منطقه میدان نفتی با محوریت ازدیاد برداشت از سوی وزارت نفت به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور گفت: ۹ مرکز پژوهشی و دانشگاهی کشور قرار است طی ده سال این قرارداد را اجرایی کنند.

احمدی افزود: در سال گذشته نیز با صنایع پایین دستی در حوزه های گاز، پتروشیمی و پالایش تفاهم نامه هایی را منعقد کردیم که بر اساس این تفاهم نامه ها ۱۲ مرکز پژوهشی و دانشگاهی کشور موظف به اجرای این تفاهم نامه شدند.

وی افزود: ارزش قرارداد تفاهم نامه مربوط به صنایع پایین دستی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش قرارداد مربوط به واگذاری مناطق میدان های نفتی نیز بیش از هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور ۱۲۰۰ طرح تحقیقاتی با وزارت دفاع انجام می دهند که در حال ساماندهی و هماهنگی این طرح ها از سوی وزارت علوم هستیم.

احمدی خاطرنشان کرد: ۹ طرح کلان ملی کشور نیز در حوزه وزارت دفاع است که این طرح ها در حال انجام است.

وی با اشاره به تفاهم نامه وزارت علوم با وزارت نیرو نیز گفت: بر اساس این تفاهم نامه قرار است پروژه های مشترک پژوهشی، حمایت از پایان نامه ها و دوره های پسادکتری نیز عملیاتی شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: با وزارت صنعت تفاهم نامه ای منعقد شد که بر اساس آن قرار است فرصت های مطالعاتی و دوره های پسادکتری به اساتید و دانشجویان اعطا شود که اجرای این تفاهم نامه نیاز به تامین اعتبار دارد و این در حالی است که آیین نامه های مربوط به این طرح تدوین شده است.

جلوگیری از موازی کاری در حوزه پژوهش علوم انسانی

احمدی با اشاره به راه اندازی شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی در وزارت علوم گفت: این شورا برنامه دارد تا از موازی کاری ها در حوزه پژوهش علوم انسانی جلوگیری کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: در این شورا برنامه های راهبردی مراکز پژوهشی و دانشگاهی فعال در حوزه علوم انسانی تهیه و نهایی شده و بر اساس آن از موازی کاری ها جلوگیری خواهد شد.

آخرین وضعیت ۱۳ طرح کلان ملی بدون متقاضی

احمدی با بیان اینکه ۱۳ طرح کلان ملی کشور بدون متقاضی است، گفت: اگر این طرح ها نتوانند دستگاه های متقاضی پیدا کنند ممکن است در ادامه فعالیت آنها تغییراتی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته به دلیل کمبود اعتبارات به طرح های کلان ملی اعتباری اختصاص نیافته است اما قرار است در سال جاری طرح هایی که در قالب اقتصاد مقاومتی هستند مورد حمایت قرار گیرند.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های کلان ملی اختصاص یافته است.

ارزیابی پارک‌های علم و فناوری

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ارزیابی و رده بندی پارک های علم و فناوری گفت: این پروژه در قالب آمایش پژوهش و فناوری صورت گرفته است که در ابتدا پارک‌های علم و فناوری و بعد از آن مراکز علمی و پژوهشی ارزیابی و رده بندی می شوند.

احمدی خاطرنشان کرد: برنامه راهبردی تمامی پارک های علم و فناوری تدوین شده و به تصویب هیات امنای این مراکز رسیده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۷ مرکز رشد علوم انسانی فعال در کشور وجود دارد.

افزایش وام دکترا

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در سال ۹۴ از مجموع اعتبارات وزارت علوم بودجه ای برای وام دانشجویان دوره دکترا تعیین شد و در مجموع ۲۱ میلیارد تومان به این دانشجویان پرداخت شد.

احمدی اضافه کرد: برای سال ۹۵ نیز برنامه داریم میزان وام دوره دکترا را تا سقف ۳۰ درصد افزایش دهیم و همچنین به تمامی متقاضیان، این وام پرداخت خواهد شد.

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان برای تامین تجهیزات دانشگاه

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته مبلغ ۷۰ میلیارد تومان برای تامین تجهیز دانشگاه ها در اختیار این مراکز قرار داده شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به مبالغی که دانشگاه ها برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی هزینه کردند، در مجموع طی ۲ سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه صرف شده است.

آخرین وضعیت پرداخت بدهی ایران به پروژه سزامی

احمدی گفت: بخشی از بدهی ایران برای حق عضویت در پروژه سزامی پرداخت شده و امیدواریم مابقی بدهی از محل جدول ۱۴ بودجه پرداخت شود که بخشی از این بدهی دو هفته گذشته پرداخت شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم در خصوص پروژه رصدخانه نیز افزود: این پروژه به عنوان طرح کلان ملی انتخاب شد و امیدواریم اعتبار لازم آن از جدول ۱۴ بودجه با همکاری دولت تامین شود.