به گزارش خبرنگار مهر، مسیحالله سلطانی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح دوره آموزشی سازمانهای مردمنهاد استان زنجان افزود: طی دوره فعالیت دولت تدبیر و امید در استان زنجان فعالیت های منسجم و برنامه ریزی شده برای ساماندهی سمن ها در این استان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: دبیرخانه تشکلهای مردمنهاد در طول سه سال گذشته کارهای مطلوبی برای ساماندهی سمنها انجام داده است و در طول سه سال گذشته، با احتساب سمنهایی که در آستانه دریافت مجوز هستند، تعداد سمنهای استان رشدی صد درصدی داشتهاند.
سلطانی افزود: عملکرد سازمانهای مردمنهاد تحت نظارت جدی و بازدیدهای موردی و دستهجمعی قرار دارد و در واقع هیئت نظارت در سطح استان و شهرستان، نشستهای منظم برگزار میکند و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار میدهد و تعداد تخلفات تا به امروز بسیار معدود بوده و شاید در طول سال به دو مورد هم نرسد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری زنجان گفت: در حال حاضر ۲۵۸ سمن به صورت مجاز در سطح استان فعالیت میکنند.
سلطانی با بیان اینکه ۱۵۸ تشکل به صورت استانی و ۵۸ تشکل به صورت شهرستانی مجوز گرفتهاند، افزود: ۱۴ تشکل نمایندگی فعال هستند و تشکل خیریه روزبه نیز با مجوز ملی فعالیت میکند.
وی افزود: ۲۴.۸ درصد از تشکلهای استان در زمینه امور خیریه، ۲۴.۸ درصد در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی، ۲۶.۷ درصد در زمینه مسایل اجتماعی و فرهنگی، ۱۷.۴ درصد در حوزه ورزش و جوانان، ۳.۴ درصد در زمینه محیط زیست و ۲.۳ درصد در زمینه گردشگری فعالیت میکنند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری زنجان با اشاره به اینکه سمنهای استان زنجان تا به امروز ۱۶۵ دوره آموزشی از جمله تسهیل در امر ازدواج، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کنترل خشم برگزار کردهاند، افزود: امسال دولت توجه ویژهای به مسایل اجتماعی دارد. از اینرو سعی میکنیم تا افرادی را که به توسعه سمنها علاقه دارند، حمایت کنیم.
سلطانی با بیان اینکه سازمانهای مردمنهاد بازوی اجرایی مناسبی برای تصمیمگیریهای دولت محسوب میشوند و ما افزایش تعداد تشکلها را نشانه تمایل بیشتر مردم برای مشارکت در امور میدانیم، افزود: که افزایش کمیت سمنها منتج به افزایش سرمایههای اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود. در همین راستا، اقدامات گستردهای در استان انجام شده است.
