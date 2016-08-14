دومین مدرسه تابستانی کلام امامیه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه «دومین مدرسه تابستانی کلام امامیه» به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه، دفتر اصفهان برگزار می شود.

مدرسه تابستانی کلام امامیه شهریور سال جاری با حضور و تدریس جمعی از اساتید دانشگاه کشور از جمله برنجکار، رضانژاد، سبحانی، طالقانی، علیزاده موسوی، فعالی، مرادی، مظاهری و عطار برگزار خواهد شد.

این دوره آموزشی که طی آن به تبیین ابعاد نظریه امامت پرداخته می شود، فردا ۲۵ مرداد ماه، با حضور آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم و عضو مجلس خبرگان رهبری، در مدرسه علمیه امام صادق(ع) واقع در چهار باغ عباسی اصفهان، آغاز خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاع از زمان، مکان و نحوه ثبت نام و کانال تلگرامی معالم در اینجا مراجعه بفرمایند.