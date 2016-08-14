کاراته کاهای قزوین در رقابت های سبک شوتوکان خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابت ها تیم کاراته ذوالفقار محمدیه به نمایندگی از استان موفق به کسب یازده نشان شد.

در این رقابت ها نیما گل پور، طاها قربانی، دانیال یارکه سلخوری و علی حسین ایوب نژاد قهرمان کشور شدند،

آرمین تاز، مهدی فرج پور و محمد فرج پور نایب قهرمان شدند و احمد رضا رستمی، امیر رضا رحمان طاهری، امیر حسین حسن نیا و جواد کشاورز به عنوان سوم دست یافتند.

این رقابت ها با شرکت بیش از ۱۰۰ ورزشکار در شهر کرج برگزار شد.

مسابقات دو و میدانی انتخابی پسران استان برگزار شد

در این رقابت ها که در رده های سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شد، نفرات برتر در مواد هفت گانه معرفی شدند.

این رقابت ها با شرکت ۱۲۰ورزشکار در مجموعه ورزشی شهرداری محمدیه برگزار شد.

نفرات برتر به مسابقات نونهالان منطقه یک کشور و نوجوانان در قم اعزام می شوند.

محمد باغبان صالحی سرمربی تیم فوتسال الوند شد

بعد از کش و قوس های فراوان محمد باغبال صالحی گزینه قزوینی هدایت تیم طرح و توسعه الوند در لیگ برتر فوتسال کشور را بر عهده گرفت.

باغبان صالحی از مربیان بازیکن ساز فوتسال استان است.

تیم طرح و توسعه الوند در اولین گام خود در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال کشور سه شنبه برابر تیم ملی حفاری به میدان می رود.

مقام سوم تیم استان در راند دوم رقابت های رالی قهرمانی کشور

در پایان مسابقات رالی قهرمان کشوری محسن ابوترابیان و مسعود اسماعیل زاده بعنوان راننده و نقشه خوان در بخش آزاد عنوان سوم را کسب کردند.

این رقابت ها طی دو روز در ساری برگزار شد.