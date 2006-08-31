خروج شتاب زده از عراق به اعتبار آمريكا لطمه وارد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جرج بوش در يك اجتماع سياسي در نشويل ايالت تنسي اظهارداشت :" اگر ما پيش از آنكه كارمان را انجام دهيم عراق را ترك كنيم . همانطوركه برخي از آن طرفداري مي كنند اين امر يك شكست بزرگ براي آمريكا در مبارزه جهاني با تروريسم خواهدبود" .



وي در آستانه مبارزات حزب جمهوريخواه در تلاش براي پيروزي در انتخابات ميان دوره اي كنگره دراولين سري از سخنرانيهاي خود در دفاع از جنگ عراق و ادامه حضور نظاميان آمريكايي دراين كشور خاطرنشان كرد :"اگر ما پپش از انجام كار خود از عراق خارج شويم اين كار به اعتبار آمريكا لطمه وارد مي كند .



جرج بوش خاطرنشان كرد كه اگر ما عراق را پيش از پايان ماموريت خود ترك كنيم اين امر موجب ايجاد يك كشور تروريستي در قلب خاورميانه ، يك كشور تروريستي خطرناكتر از افغاستان زمان حكومت طالبان و كشوري تروريستي با ظرفيت تامين مالي فعاليتهاي خود به خاطر داشتن ذخاير نفت عراق خواهدشد .



رئيس جمهوري آمريكا هشدارداد كه اگر ما عراق را ترك كنيم به اين منظور است كه انسانهاي شجاع ، جان خود را در عوض هيچ از دست دادند .



بسياري در حزب جمهوريخواه بوش نگران هستند كه جنگ عراق ممكن است موجب شكست آنان در انتخابات ميان دوره اي كنگره و به دست گرفتن كنترل مجلس نمايندگان و سنا شود ، در حاليكه دموكراتها انتقادات خود را از دولت بوش درباره جنگ عراق افزايش داده اند.