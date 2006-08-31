خروج شتاب زده از عراق به اعتبار آمريكا لطمه وارد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جرج بوش در يك اجتماع سياسي در نشويل ايالت تنسي اظهارداشت :" اگر ما پيش از آنكه كارمان را انجام دهيم عراق را ترك كنيم . همانطوركه برخي از آن طرفداري مي كنند اين امر يك شكست بزرگ براي آمريكا در مبارزه جهاني با تروريسم خواهدبود" .
وي در آستانه مبارزات حزب جمهوريخواه در تلاش براي پيروزي در انتخابات ميان دوره اي كنگره دراولين سري از سخنرانيهاي خود در دفاع از جنگ عراق و ادامه حضور نظاميان آمريكايي دراين كشور خاطرنشان كرد :"اگر ما پپش از انجام كار خود از عراق خارج شويم اين كار به اعتبار آمريكا لطمه وارد مي كند .
جرج بوش خاطرنشان كرد كه اگر ما عراق را پيش از پايان ماموريت خود ترك كنيم اين امر موجب ايجاد يك كشور تروريستي در قلب خاورميانه ، يك كشور تروريستي خطرناكتر از افغاستان زمان حكومت طالبان و كشوري تروريستي با ظرفيت تامين مالي فعاليتهاي خود به خاطر داشتن ذخاير نفت عراق خواهدشد .
رئيس جمهوري آمريكا هشدارداد كه اگر ما عراق را ترك كنيم به اين منظور است كه انسانهاي شجاع ، جان خود را در عوض هيچ از دست دادند .
بسياري در حزب جمهوريخواه بوش نگران هستند كه جنگ عراق ممكن است موجب شكست آنان در انتخابات ميان دوره اي كنگره و به دست گرفتن كنترل مجلس نمايندگان و سنا شود ، در حاليكه دموكراتها انتقادات خود را از دولت بوش درباره جنگ عراق افزايش داده اند.
رئيس جمهوري آمريكا هشدار داد كه خروج شتاب زده از عراق به اعتبار آمريكا لطمه مي زند و يك پايگاه تروريستي خطرناك تر از افغانستان تحت حكومت طالبان ايجاد خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جرج بوش در يك اجتماع سياسي در نشويل ايالت تنسي اظهارداشت :" اگر ما پيش از آنكه كارمان را انجام دهيم عراق را ترك كنيم . همانطوركه برخي از آن طرفداري مي كنند اين امر يك شكست بزرگ براي آمريكا در مبارزه جهاني با تروريسم خواهدبود" .
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