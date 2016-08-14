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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۹

فراخوان مقاله؛

چهارمین سمینار سالانه انجمن منطق ایران برگزار می‌شود

چهارمین سمینار سالانه انجمن منطق ایران برگزار می‌شود

انجمن منطق ایران چهارمین سمینار سالانه خود را با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه صنعتی شریف در یکم و دوم دی ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن منطق ایران چهارمین سمینار سالانه خود را با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه صنعتی شریف در یکم و دوم دی ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند.

حوزه های پژوهشی مرتبط عبارت اند از:

۱. منطق ریاضی

۲. منطق فلسفی

۳. فلسفه ریاضیات

۴. فلسفه منطق

۵. منطق قدیم

۶.تاریخ منطق

۷. منطق و علوم رایانه

۸. منطق کاربردی

۹. منطق و روش شناسی

۱۰. آموزش منطق.

بخشی از هزینه سفر برای تعدادی از دانشجویان دکتری در خارج از کشور که مقاله‌هایشان برای ارائه در همایش پذیرفته شوند بر حسب اولویت پرداخت خواهد شد.

از پژوهشگران گرامی دعوت می شود تا خلاصه مقالات خود را، بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه، به آدرس  ایمیل  ial۲۰۱۶conference@gmail.com کنند.

پایان مهلت ارسال مقالات ۳۰ مهر ماه سال جاری است.

کد مطلب 3741044

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