۵۰۰۰ نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خلیل مقدم ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی اظهار داشت: ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی با شرکت پنج هزار نفر از فروردین ماه آغاز شده است.

وی افزود: از این تعداد، چهار هزار و ۴۱ نفر از شرکت کنندگان در سه رده سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به صورت مکتوب در این جشنواره شرکت کردند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری عنوان کرد: بیش از یک هزار نفر در این جشنواره به صورت آنلاین شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در این جشنواره از ۲۲ نفر تجلیل می شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری ادامه داد: ۱۴۴ کتابدار در استان چهارمحال و بختیاری در حال فعالیت است که از این تعداد ۱۲۵ نفر در جشنواره شرکت کردند.

وی گفت: هشت نفر از کتابداران این استان برگزیده شدند که از پنج نفر آنها تقدیر به عمل آمده است.