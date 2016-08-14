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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

درچهار محال و بختیاری؛

۵۰۰۰ نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند

۵۰۰۰ نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند

شهرکرد- مدیر کل کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری از شرکت پنج هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خلیل مقدم ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی اظهار داشت: ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی با شرکت پنج هزار نفر از فروردین ماه آغاز شده است.

وی افزود: از این تعداد، چهار هزار و ۴۱ نفر از شرکت کنندگان در سه رده سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به صورت مکتوب در این جشنواره شرکت کردند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری عنوان کرد: بیش از یک هزار نفر در این جشنواره  به صورت آنلاین شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در این جشنواره از ۲۲ نفر تجلیل می شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری ادامه داد: ۱۴۴ کتابدار در استان چهارمحال و بختیاری در حال فعالیت است که از این تعداد ۱۲۵ نفر در جشنواره شرکت کردند.

وی گفت: هشت نفر از کتابداران این استان برگزیده شدند که از پنج نفر آنها تقدیر به عمل آمده است.

کد مطلب 3741051

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