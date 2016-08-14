نخستین اثر مشترک شورای تحول علوم انسانی و «سمت» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب اصول و مبانی روابط بین‌الملل (۱) که نخستین دستاورد همکاری مشترک شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و سازمان «سمت» به شمار می‌رود، سه‌شنبه ۲۶ مردادماه رونمایی می‌شود.

در این مراسم دکتر احمد احمدی رئیس سازمان «سمت»، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی مؤلف اثر و دکتر محمدباقر خرمشاد دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس کارگروه علوم سیاسی، سخنرانی خواهند کرد.

کتاب اصول و مبانی روابط بین‌الملل (۱) به قلم دکتر دهقانی فیروزآبادی برای دانشجویان رشتة علوم سیاسی دوره کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اصول و مبانی روابط بین‌الملل (۱)» به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. در این کتاب اصول و مبانی روابط بین‌الملل به عنوان یک موضوع و رشته تبیین شده و از این رو، سعی شده است دو هدف کلی در دو سطح نظری و عملی تأمین گردد. در سطح نظری هدف توضیحِ ماهیت، مفاهیم، رهیافتها، پیش‌فرضها و مفروضه‌های دانش و علم روابط بین‌الملل است. در سطح عملی نیز هدف توصیف، تبیین و تحلیل پدیده‌ها، سازوکارها، ساختارها، فرایندها، موضوعات و مسائل، الگوها و نتایج بین‌المللی از یک سو و انگیزه‌ها، آرمانها، اهداف و رفتار بازیگران بین‌المللی از سوی دیگر است.

این مراسم ساعت ۹ الی ۱۱ روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد، در سالن اجتماعات سازمان «سمت» به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام (ره)، برگزار می‌شود.