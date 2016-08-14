نخستین کارگروه تولید محتوای رسانه ای در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در این جلسه گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با درک اهمیت شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی در عصر حاضر به نقش خطیر این رسانه در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی در راستای اهداف و ماموریت های اساسی خود در این حوزه ورود جدی پیدا کرده است.

حجت الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در دفاع از اصول اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان های انقلاب به عنوان یکی از پیشتازان عرصه فرهنگ عمل کرده است.

محمد شهبازی دبیر کارگروه تولید محتوای رسانه ای با رویکردهای دینی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن می گذرد توانسته است تغییرات فراوانی را در شیوه زندگی مردم به وجود آورد.

تهیه و تدوین طرح نامه پیوسته رسانه ای شاخص های فرهنگی اداره کل، ایجاد وب سایت خبری تحلیلی اداره کل و توسعه فضای تعاملی با دستگاه های اجرایی در راستای گسترش تولید محتوا با رویکرد دینی در فضای مجازی از مصوبات این جلسه به شمار می رود.

برگزاری جشنواره تولید محتوای مذهبی در شبکه های اجتماعی و برگزاری جشنواره وب سایت ها و شبکه های اجتماعی فعال در حوزه فرهنگ دینی در سطح استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، و در آن حجت الاسلام نعمت الله عظیمی فرد رئیس اعزام مبلغ، عبدالله رئیسی کارشناس پژوهش و اموزش، محمودرضا قائم مسئول حراست، مقصود غلامی کارشناس روابط عمومی، خدیجه یوسفی دبیر خبر سایت تبیان بوشهر و لیلا دهقانی کارشناس قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر به بیان نقطه نظرات خویش پرداختند.