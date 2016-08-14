رکود فرهنگی در پی کمرنگ شدن فرهنگ کتابخوانی در جامعه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی ظهر یکشنبه در اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی اظهار داشت: جشنواره رضوی در شش سال متوالی همزمان با دهه کرامت در کشور برگزار می‌شود.

وی هدف اصلی این جشنواره را آشنایی با فرهنگ رضوی و آشنایی با شیوه زندگی امام رضا(ع) و ائمه اطهار عنوان کرد و گفت: هر گاه کتابخوانی در جامعه ای کم رنگ شود به تدریج آن جامعه رو به رکود فرهنگی و سستی پیش می رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برای کتاب و جایگاه تقدس کتاب ۲۶۳بار از کتاب و کتابت در قرآن نام برده شده است و باید فرهنگ کتابخوانی را گسترش دهیم و آن را به نسل های بعدی منتقل کنیم.

وی مهمترین راه ترویج کتابخوانی را مردمی کردن آن عنوان کرد و بیان کرد: مهمترین محورهایی که در راستای تحقق این امر به شمار می‌رود حمایت از نویسندگان، ناشران و اهل قلم و استفاده از توان فکری جامعه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: آموزش عمومی و مردمی در جهت بالا بردن سطح فرهنگ جامعه در راستای کتاب و کتابخوانی باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: کتابی که انسان ها را به سمت و سوی راه روشن و اسلام و دین هدایت کند کتاب پسندیده ای است.