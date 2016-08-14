مشارکت ۲ هزار ایلامی در ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مراد جلیلیان ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی اظهار داشت: این جشنواره همزمان با ایام دهه کرامت از میلاد حضرت معصومه (س) تا میلاد امام رضا (ع) برگزار و با استقبال باشکوه دوستداران فرهنگ کتاب و کتابخوانی مواجه شد.

وی افزود: ۲۵۰ هزار نفر در سراسر کشور و دو هزار نفر در استان ایلام در دو بخش مکتوب و آنلاین این جشنواره شرکت کردند و سه کتاب دوست مهربان کبوترها نوشته مجید محمدی برای کودکان، اعترافات غلامان تالیف حمیدرضا شاه آبادی برای نوجوانان و کتاب امام علی بن موسی الرضا (ع) تالیف بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برای جوانان و بزرگسالان به عنوان منابع سئوالات جشنواره یا مسابقه رضوی معرفی شده بود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی ایلام کسب شناخت مبتنی بر دانایی لازم نسبت امام هشتم شیعیان، ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش مهر و عاطفه در کانون خانواده ها با مشارکت اعضای آنها را از هدف های برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در استان ایلام عنوان کرد.

جلیلیان تاکید کرد: کتابخانه ها به عنوان یکی از نهادهای متولی امور فرهنگی در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی تلاش می کنند ولی محدودیت اعتبارات و نیروی انسانی باعث شده تا برای دستیابی به اهداف مورد نظر تلاش دوچندانی صورت گیرد.

مدیر کل کتابخانه های استان، زیباسازی و شاداب سازی محیط کتابخانه ها، توجه به اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و تشکیل انجمن های ادبی را از دیگر برنامه های امسال این نهاد برشمرد و یادآور شد: ایجاد انجمن های ادبی با همکاری دستگاه های فرهنگی و شناسایی اهل قلم در دستور کار است.

وی اضافه کرد: استان ایلام دارای ۲۸ باب کتابخانه عمومی نهادی ، دو باب کتابخانه روستایی ، ۱۰ کتابخانه عمومی در دست ساخت از محل اعتبارات استانی ، ۱۲ باب کتابخانه روستایی در دست اقدام است و طی یکسال گذشته ۱۵ قطعه زمین جهت احداث کتابخانه های عمومی توسط مردم و خیرین اهدا شده است.