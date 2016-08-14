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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

«چاپ اول» دو کتاب را بررسی می‌کند

«چاپ اول» دو کتاب را بررسی می‌کند

برنامه «چاپ اول» رادیو فرهنگ دوشنبه ۲۵ مرداد درباره کتاب های «قواعد اجرای نمایش» در تلویزیون و «گیسو و چراغ جادو» با ناشر و نویسنده کتاب گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «چاپ اول» رادیو فرهنگ دوشنبه ۲۵ مرداد با جمال زیتونی مدیر روابط عمومی انتشارات علمی فرهنگی درباره کتاب های قواعد اجرای نمایش در تلویزیون نوشته محمود گل محمدی گفتگو می کند.

در بخش «اهل قلم» این برنامه بهاره برهانی کارشناس، میزبان ابراهیم حسن بیگی نویسنده کتاب «گیسو و چراغ جادو» خواهد بود و با وی صحبت خواهد کرد.

برنامه «چاپ اول» کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که به معرفی تازه های نشر اختصاص دارد و روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۸:۳۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی پرویز جمالی، کارشناسی بهاره برهانی و با اجرای حامد عباسی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام  ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ روی آنتن می رود.

کد مطلب 3741083

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