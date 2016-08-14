جمعیت جامعه ایثارگری کشور سه میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی ظهر یکشنبه در ادامه سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد در گلزار شهدای شهر یاسوج افزود: معوقات جامعه ایثارگری تا سال ۹۰ پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه معوقات سال ۹۱ نیز تا پایان سال جاری پرداخت می‌شود، اظهار داشت: حل مشکلات بخش درمان یکی از دغدغه های مهم دولت است.

حجت الاسلام شهیدی تصریح کرد: بخش زیادی از مشکلات درمان جامعه ایثارگری بررسی و حل شده و بقیه مسائل نیز با بازنگری و نظرات کارشناسی به زودی مرتفع خواهد شد.

وی یکی از سفارشات اکید مقام معظم رهبری در سفر به استانها را دیدار خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران عنوان کرد وگفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر حفظ و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت تأکید دارند.

