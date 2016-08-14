به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، سعید عبدولی که در دور اول رقابتهای وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک ریو با قرعه استراحت روبرو شده بود در دور دوم به به مصاف «مارک مادسن» از دانمارک رفت و با نتیجه یک بر یک مغلوب حریف شد.

در گروه عبدولی آرسن جلفالکیان از ارمنستان، پیتر باسکی از مجارستان، الوین مورسالیف از آذربایجان و زورابی داتوناشویلی از گرجستان حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.