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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۴۳

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

دومین فرنگی‌کار ایران هم باخت/ شکست سعید عبدولی در نخستین مبارزه

دومین فرنگی‌کار ایران هم باخت/ شکست سعید عبدولی در نخستین مبارزه

نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در بازیهای المپیک ریو، نخستین مصاف خود را به حریف دانمارکی واگذار کرد تا پس از حمید سوریان دومین شوک را به اردوی فرنگی‌کاران وارد کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، سعید عبدولی که در دور اول رقابتهای وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک ریو با قرعه استراحت روبرو شده بود در دور دوم به به مصاف «مارک مادسن» از دانمارک رفت و با نتیجه یک بر یک مغلوب حریف شد.

در گروه عبدولی آرسن جلفالکیان از ارمنستان، پیتر باسکی از مجارستان، الوین مورسالیف از آذربایجان و زورابی داتوناشویلی از گرجستان حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

کد مطلب 3741096

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    نظرات

    • عاطفه ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      یکم تلاش میکردمیبرد میره میبازه بعدمیگن که ناداوری شده
    • احمد شهریاری ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      متاسفانه انتخابهای آقای بنا برای این دو وزن درست نبود سوریان و عبدولی بیشتر مواقع از تمرینات دور بودند عبدولی عادت کرده در مسابقات با داوران چانه زنی بیهوده کند و بجای کار فنی فرافکنی میکند و خیلیها فکر میکنند داوران حقش رو پایمال میکنند که واقعا اینطور نبوده. در این دو وزن جوانان مستعد تری داشتیم که باید میدان رو به آنها میدادیم.
    • سئو ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      باسلام واقعا که حیف شد بنده خیلی ناراحت شدم از این موضوع

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