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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

تجدید چاپ کتاب رباعیات خیام به زبان پشتو

تجدید چاپ کتاب رباعیات خیام به زبان پشتو

کتاب «رباعیات خیام» با همکاری خانه فرهنگ ایران به زبان پشتو در پیشاور تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به منظور استقبال و علاقه‌مندی پشتو زبانان پاکستان و افغانستان، کتاب «رباعیات خیام» به زبان پشتو با ترجمه صنوبر حسین کاکاجی، از شاعران و انقلابیون نهضت آزادی شبه قاره هند تجدید چاپ شد.

در اولین چاپ، این کتاب که توسط خانه فرهنگ ایران صورت گرفت، در کمترین زمان نایاب شد که چاپ دوم آن از سوی یکی از استادان پشتو زبان به چاپ رسید. سومین چاپ این اثر هم اوایل سال جاری با همکاری خانه فرهنگ ایران و بخش آکادمی پشتو زبان فارسی در تیرماه سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.

کد مطلب 3741100

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