تولید ۵۰۰ ساعت برنامه مرتبط با اقتصاد مقاومتی در صداوسیمای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بازوند ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی اقتصاد مقاومتی مدیران و برنامه سازان صدا و سیما با استاندار لرستان اظهار داشت: بر اساس آخرین نظر سنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما در خرداد ماه سال ۹۵ میزان رضایت مردم از رادیو لرستان ۹۹.۵ درصد و میزان رضایت از برنامه های شبکه افلاک ۹۹.۲ درصد است.

وی ادامه داد: بر مبنای این نظرسنجی میزان اعتماد به خبر رادیو و تلویزیون نیز به ترتیب ۹۹ و ۹۸.۵ درصد بوده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، بخش صدای، صدا و سیمای مرکز لرستان ۳۵۰ ساعت و سیما نیز ۲۰۵ ساعت برنامه با این موضوع تولید و پخش خواهند کرد.

بازوند با اشاره به ساخت ۱۵ مستند ۱۵ دقیقه ای که صنعت و کشاورزی استان را با رویکرد سلبی و ایجابی مورد کنکاش قرار می دهد، از ساخت سریال ۱۳ قسمتی «نزدیکی بهشت» به مدت ۶۰۰ دقیقه خبر داد که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در لرستان تشویق می کند.

وی گفت: فیلمنامه این سریال در حال نگارش بوده و قرار است از شبکه های سراسری و شبکه افلاک پخش شود.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز در این نشست ضمن اظهار رضایت و تقدیر از تلاش های مدیر کل و کارکنان صدا و سیمای لرستان، آگاه کردن مردم به داشته ها و پتانسیل گسترده موجود در استان و اطلاع رسانی فرصت های سرمایه گذاری را از عمده ترین کارهایی دانست که صدا و سیمای لرستان برای پیشرفت و آبادانی استان می تواند انجام دهد.

وی گفت: باید از فرصت پایلوت بودن استان لرستان در اقتصاد مقاومتی بیشترین استفاده را برای توسعه استان ببریم.

استاندار لرستان افزود: همانطور که مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نقش اصلی را برعهده داشتند، برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز این مردم رکن اصلی و نقش اساسی را بر عهده دارند.