۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

به مناسبت میلاد حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)؛

مرخصی ۸ روزه به زندانیان واجد شرایط استان کرمانشاه اعطا می‌شود

کرمانشاه- معاون دادستان در امور زندانیان و قاضی ناظر زندان کرمانشاه از اعطای مرخصی ۸ روزه به زندانیان واجد شرایط همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) با هماهنگی دادستان عمومی

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه، هادی الوندی با اعلام این خبر اظهار داشت: حضور زندانیان در جمع خانواده علاوه بر تسریع در رویکردهای اصلاحی و تربیتی آنان، عامل موثری برپیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اعضای خانواده و کاهش وقوع جرم است.

 این مقام قضایی تاکید کرد: حضور فعال زندانیان در برنامه های فرهنگی، تربیتی زندان و تلاش برای بازگشت سعادتمندانه به جامعه شرط لازم برای اعطای مرخصی به زندانیان است.

 الوندی تصریح کرد: کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان در جرایم خُرد وسبک سیاست مهم دستگاه قضایی است و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور تحقق این هدف مهم در دستور کار قرار گرفته است.

 وی همچنین اظهار داشت: زندان محلی برای نگهداری و بازآموزی هنجارهای اجتماعی به افرادی است که با ارتکاب رفتارهای مجرمانه آسایش عمومی را سلب نموده‌اند.

 معاون دادستان کرمانشاه در امور زندان‌ها با بیان مطالب فوق یادآور شد: دستگاه قضایی در برخورد با این دسته از مجرمان بسیار جدی و قاطع عمل خواهد نمود.

