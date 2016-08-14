به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه، هادی الوندی با اعلام این خبر اظهار داشت: حضور زندانیان در جمع خانواده علاوه بر تسریع در رویکردهای اصلاحی و تربیتی آنان، عامل موثری برپیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اعضای خانواده و کاهش وقوع جرم است.

این مقام قضایی تاکید کرد: حضور فعال زندانیان در برنامه های فرهنگی، تربیتی زندان و تلاش برای بازگشت سعادتمندانه به جامعه شرط لازم برای اعطای مرخصی به زندانیان است.

الوندی تصریح کرد: کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان در جرایم خُرد وسبک سیاست مهم دستگاه قضایی است و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور تحقق این هدف مهم در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین اظهار داشت: زندان محلی برای نگهداری و بازآموزی هنجارهای اجتماعی به افرادی است که با ارتکاب رفتارهای مجرمانه آسایش عمومی را سلب نموده‌اند.

معاون دادستان کرمانشاه در امور زندان‌ها با بیان مطالب فوق یادآور شد: دستگاه قضایی در برخورد با این دسته از مجرمان بسیار جدی و قاطع عمل خواهد نمود.