ساخت سریال پرستاران در بیمارستان نورافشار کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدهادی ایازی در مراسم شروع تولید سریال پرستاران در محل بیمارستان نورافشار، گفت: وزارت بهداشت در دوره حاضر به موضوعات فرهنگی اهتمام ویژه داشته است که به این منظور شورای فرهنگ سلامت تشکیل و مباحث مختلف فرهنگی در سینما، تلویزیون، انیمیشن، تئاتر و غیره دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه ساخت سریال پرستاران از جمله برنامه های فرهنگی وزارت بهداشت از روز گذشته کلید خورد، اظهار کرد: این سریال حاصل ١٤ماه کار مشترک بین وزارت بهداشت و فیلمسازان مجموعه است که پس از اتمام مراحل ضبط در زمستان سال آینده پخش خواهد شد.

ایازی اظهار کرد: این سریال در ٥٢ قسمت به دنبال ارتقاء منزلت جامعه پرستاری و ایجاد ارتباط بین کادر پزشکی، مردم و آشنایی آن ها با سختی های شغل کادر درمان است.

معاون امور مشارکت های اجتماعی وزارت بهداشت با تقدیر از همکاری جمعیت هلال احمر برای در اختیار قرار دادن فضای مناسب بیمارستان در تولید این سریال گفت: در طول ساخت و پخش این سریال قدردان جمعیت هلال احمر خواهیم بود.

ضبط سریال پرستاران بدون ایجاد اخلال در کار کادر درمان بیمارستان

علیرضا افخمی نویسنده و کارگردان سریال پرستاران نیز در این مراسم گفت: در سریال، مشکلات کادر درمان، مردم و به طورکلی مراکز درمانی به تصویر کشیده می شود.

وی با اشاره به این که مراحل تولید یک سال به طول خواهد انجامید، افزود: امیدواریم این سریال زمستان سال آینده آماده پخش در تلویزیون باشد.

افخمی گفت: تصویربرداری در مراکز درمان با مشکلاتی مواجه است که امکان ضبط در بخش های بیمارستانی باعث ایجاد خلل در کار درمانی بیمارستان و گروه می شود که از این رو با همکاری خوب جمعیت هلال احمر و بیمارستان نورافشار فضایی در اختیار قرار گرفت و به فضای اورژانس تبدیل شد تا بتوانیم در کنار بیمارستان به فعالیت بپردازیم.

محمد نعیمی پور رئیس بیمارستان نورافشار نیز گفت: طبق هماهنگی وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر و با دستور رئیس جمعیت برای همکاری بیمارستان با عوامل ساخت فیلم، پارکینگ پزشکان به مدت یک سال در اختیار عوامل تولید سریال پرستاران قرار دارد و بیمارستان در مورد مسائل مختلف پزشکی مشاوره های لازم را ارائه می دهد.