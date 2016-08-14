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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

ستاره رزمی جهان خبر داد؛

«کریستیانو رونالدو» قرارداد خود را با رئال مادرید تمدید کرد

«کریستیانو رونالدو» قرارداد خود را با رئال مادرید تمدید کرد

«کانر مک گرگور» هنرمند رزمی درجه اول مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی یو اف سی از تمدید قرارداد «کریستیانو رونالدو» با رئال مادرید خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مک گرگور که رابطه دوستانه نزدیکی با ستاره پرتغالی دارد، گفت که این مهاجم قرارداد خود را با رئال مادرید تا سال ۲۰۲۰ تمدید کرده است.

قرارداد رونالدو تا سال ۲۰۱۸ اعتبار دارد و رسانه های اسپانیایی اعلام کرده بودند که خبر تمدید قرارداد این مهاجم در تاریخ ۳۱ اوت اعلام می شود.

بر پایه گزارش آ اس، احتمال دارد قرارداد رونالدو تا سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ باشد.

رونالدو در سالی که گذشت با رئال مادرید به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا رسید و با پرتغال نیز برای نخستین بار در تاریخ، جام قهرمانی جام ملتهای اروپا را بالای سر برد.

رونالدو اکنون دوران بهبودی از ناحیه زانو را پشت سر می گذارد.

کد مطلب 3741145

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