«کریستیانو رونالدو» قرارداد خود را با رئال مادرید تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مک گرگور که رابطه دوستانه نزدیکی با ستاره پرتغالی دارد، گفت که این مهاجم قرارداد خود را با رئال مادرید تا سال ۲۰۲۰ تمدید کرده است.

قرارداد رونالدو تا سال ۲۰۱۸ اعتبار دارد و رسانه های اسپانیایی اعلام کرده بودند که خبر تمدید قرارداد این مهاجم در تاریخ ۳۱ اوت اعلام می شود.

بر پایه گزارش آ اس، احتمال دارد قرارداد رونالدو تا سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ باشد.

رونالدو در سالی که گذشت با رئال مادرید به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا رسید و با پرتغال نیز برای نخستین بار در تاریخ، جام قهرمانی جام ملتهای اروپا را بالای سر برد.

رونالدو اکنون دوران بهبودی از ناحیه زانو را پشت سر می گذارد.