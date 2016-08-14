محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال‌های گذشته و با ورود دولت تدبیر و امید به مقوله ورزش در سطح جزیره خارگ اقداماتی موثر در راستای تقویت سرانه ورزشی در جزیره خارگ انجام شده است.

وی ادامه داد: تعریف چندین پروژه عمرانی در حوزه ورزش گواه این موضوع است که در هفته دولت شاهد افتتاح نوسازی و بهسازی سالن ورزشی شهدا و دو سالن بدن سازی و کلنگ زنی استخر خواهیم بود.

رضایی با تأکید بر اینکه بیش از ۱۰ رشته ورزشی جزیره فعال است، اضافه کرد: خدمات‌رسانی این رشته‌ها به علاقه‌مندان به‌ویژه قشر جوان در خارگ در حد توان جریان دارد و جوانان در این رشته‌ها مشغول هنرآموزی هستند.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اینکه جزیره خارگ از لحاظ جغرافیایی مکان خوبی برای راه اندازی رشته آبی است، تصریح کرد: با همت تمامی مسئولان استانی و بخش باید جوانان خارگ به سمت ورزش‌های آبی سوق داده شوند تا جزیره خارگ به‌عنوان نماد ورزش‌های دریایی در کشور شناخته شود.

رضایی با اشاره به اینکه استعدادهای خوبی در خارگ در رشته‌های هندبال، کاراته و شنا داریم، تصریح کرد: در سال جاری اعتبارات خوبی در حوزه ورزش با رایزنی‌های صورت گرفته در استان به خارگ اختصاص یافته است که امیدواریم با برنامه ریزی مدون شاهد شکوفایی ورزش در جزیره باشیم.