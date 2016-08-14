دو هزار و ١٦٨ واحد صنعتی سمنان در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی پیش از ظهر یکشنبه در بیست و هشتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در سالن اجتماعات فرمانداری سمنان، ضمن بیان اینکه پرونده ١٤ واحد صنعتی بررسی و بیش از ٢٣١ میلیارد ریال تسهیلات برای رونق این واحدها مصوب شد، بیان داشت:با راه اندازی و فعال شدن این واحدها و افزایش ظرفیت تولید آن ها، برای ٢٦٢ نفر شغل جدید ایجاد می شود.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در دو بخش کشاورزی و صنعتی بررسی می شود، افزود: از ٨٦٦ واحد تولیدی در حدود ٢٩٥ واحد مرتبط با وزارت صنعت است که با پرداخت تسهیلات رونق تولید و فعالیت دوباره یا افزایش میزان تولید این واحد ها، با تسهیلاتی بالغ بر سه هزار و ۹۸ میلیارد ریال، برای سه هزار ۹۶۵ نفر ایجاد اشتغال می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بیان کرد: ٨٦٦ واحد تولیدی استان سمنان برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

اسودی از بررسی ١١٧پرونده شرکت تولیدی بخش کشاورزی استان سمنان در نشستی که برای رفع مشکلات برگزار می شود خبر داد و عنوان کرد: در این نشست با پرداخت تسهیلات بیش از ١١٦ میلیارد ریال به این واحدها موافقت شد که با فعال شدن این واحدها برای ٢٣٦ نفر شغل جدید ایجاد می شود.

وی در خاتمه افزود: تاکنون به ٤٢ واحد تولیدی تسهیلات رونق تولید از طرف بانک های استان سمنان پرداخت شده است.