طرح احیای ۶۰۵ هکتار اراضی گیاهان دارویی کاکان بویراحمدافتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ظهر یکشنبه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسؤولان استانی افتتاح شد.

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویرحمد در این مراسم گفت: این طرح برای ۱۹ خانوار این منطقه اشتغال‌زایی ایجاد می کند.

جعفر گوهر گانی افزود: متوسط تولید گیاه دارویی باریجه در واحد سطح برای هر هکتار ۱۲۰ کیلوگرم است.

وی یادآور شد: این طرح به نمایندگی از طرحهای گیاهان دارویی استان توسط وزیر افتتاح می شود.

گوهرگانی با اشاره به افزایش صادرات این گیاه دارویی اظهار داشت: افتتاح این طرح صادرات محصول باریجه را در کشور افزایش می دهد.