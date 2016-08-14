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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۲۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در خرم‌آباد کشف شد

۲۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در خرم‌آباد کشف شد

خرم آباد - سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد از کشف دو هزار و ۵۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد در این شهرستان خبر داد.

محمد بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر  از تشدید اکیپ های بازرسی بهداشت محیط در نوبت های مختلف شبانه روز خبر داد و اظهار داشت: اکیپ های بازرسی بهداشت محیط  شهرستان خرم آباد در این موقع از سال فعالیت خود را تشدید کرده اند.

وی گفت: با توجه به گرمای هوا و استفاده بیشتر شهروندان از نوشیدنی ها و خوراکی های سرد مثل آب میوه و بستنی نظارت روی مراکز عرضه ی این محصولات بیشتر شده است.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد بیان داشت: در نمونه هایی که در این مدت از این مراکز تهیه شده است متأسفانه مواردی از آلودگی به خصوص در آب هویچ و بستنی دیده شده، لذا به همه شهروندان توصیه می کنیم حدالمقدور آب میوه را در منزل تهیه و میوه ها به خصوص هویچ را قبل از آبگیری خوب و مرتب شستشو کنند.

 بیرانوند در مورد علت این آلودگی گفت: علت اصلی این آلودگی ها عدم شستشوی کافی میوه قبل از تهیه آب میوه بوده که از سوی فروشندگان رعایت نمی شود.

وی همچنین گفت: مردم سعی کنند تا حد امکان از بستنی های پاستوریزه و بسته بندی شده استفاده کنند.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد تأکید کرد: مصرف آب میوه و بستنی آلوده می تواند خطر بیماریهای گوارشی و عفونی را به دنبال داشته باشد لذا هم شهریان سعی کنند بیشتر دقت کنند.

بیرانوند همچنین به کشف و ضبط حدود دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد اشاره کرد و گفت: این مواد غذایی فاسد توسط گشت های بازرسی بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی کشف و ضبط شده اند.

وی در خصوص برخورد با متخلفین عنوان کرد: بهداشت مدعی العموم است و در برخورد با کسانی که سلامت مردم را به خطر بیندازند لحظه ای کوتاه نخواهد آمد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد افزود: ما منتظر دستور مقام غذایی هستیم تا این مواد فاسد را امحا و معدوم کنیم.

کد مطلب 3741158

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