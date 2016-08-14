محمد بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید اکیپ های بازرسی بهداشت محیط در نوبت های مختلف شبانه روز خبر داد و اظهار داشت: اکیپ های بازرسی بهداشت محیط شهرستان خرم آباد در این موقع از سال فعالیت خود را تشدید کرده اند.

وی گفت: با توجه به گرمای هوا و استفاده بیشتر شهروندان از نوشیدنی ها و خوراکی های سرد مثل آب میوه و بستنی نظارت روی مراکز عرضه ی این محصولات بیشتر شده است.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد بیان داشت: در نمونه هایی که در این مدت از این مراکز تهیه شده است متأسفانه مواردی از آلودگی به خصوص در آب هویچ و بستنی دیده شده، لذا به همه شهروندان توصیه می کنیم حدالمقدور آب میوه را در منزل تهیه و میوه ها به خصوص هویچ را قبل از آبگیری خوب و مرتب شستشو کنند.

بیرانوند در مورد علت این آلودگی گفت: علت اصلی این آلودگی ها عدم شستشوی کافی میوه قبل از تهیه آب میوه بوده که از سوی فروشندگان رعایت نمی شود.

وی همچنین گفت: مردم سعی کنند تا حد امکان از بستنی های پاستوریزه و بسته بندی شده استفاده کنند.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد تأکید کرد: مصرف آب میوه و بستنی آلوده می تواند خطر بیماریهای گوارشی و عفونی را به دنبال داشته باشد لذا هم شهریان سعی کنند بیشتر دقت کنند.

بیرانوند همچنین به کشف و ضبط حدود دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد اشاره کرد و گفت: این مواد غذایی فاسد توسط گشت های بازرسی بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی کشف و ضبط شده اند.

وی در خصوص برخورد با متخلفین عنوان کرد: بهداشت مدعی العموم است و در برخورد با کسانی که سلامت مردم را به خطر بیندازند لحظه ای کوتاه نخواهد آمد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد افزود: ما منتظر دستور مقام غذایی هستیم تا این مواد فاسد را امحا و معدوم کنیم.