راه اندازی کریدور تسهیلات سبز ایران و روسیه برای تجارت کالاها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چراغی ظهر یکشنبه در نشست با تجار و بازرگانان استان زنجان در محل سازمان بنادر و کشتیرانی استان گیلان، افزود: برقراری ارتباط تجاری بین دو استان زنجان و گیلان پتانسیل و بازار خوبی را برای کار ایجاد می کند که باید از این فرصت استفاده لازم را کرد.

وی با بیان اینکه بندر انزلی قدیمی ترین بندر ایران است و قدمت ۱۵۰ ساله دارد، گفت: این بندر در شمال کشور واقع بوده و با کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع )ارتباط دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان گفت: بندر انزلی ظرفیت تخلیه ۱۱ میلیون تن کالا را دارد که با برنامه ریزی های که انجام گرفته ظرفیت بار گیری از این بندر به ۱۷ میلیون تن افزایش می یابد.

چراغی با اشاره به اینکه حمل و نقل بار از طریق دریایی آسانترین و باصرفه ترین نوع حمل و نقل است، گفت: حمل و نقل باری از طریق سیستم حمل و نقل دریایی علاوه بر اینکه ارزان تر از حمل و نقل زمینی است در زمینه کاهش مدت زمان حمل کالا نیز موثر است.

وی تاکید کرد: برای صادرات و توسعه صادرات از حمل و نقل کانتیری استفاده می کنیم و در این میان کشور روسیه شریک اصلی تجاری ایران در این زمینه است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان یادآورشد: با توجه به ظرفیت های خوبی که در بندر انزلی وجود دارد مجتمع تجاری گردشگری ایجاد می شود.

چراغی با بیان اینکه طی سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در بندر انزلی صورت گرفته است، تصریح کرد: طی چهار ماهه نخست سالجاری جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی ۴۶ درصد رشد داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان با بیان اینکه استان زنجان با ظرفیت های خوبی که دارد می تواند در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی مفید واقع شود، تصریح کرد: همکاری بین دو استان زنجان و گیلان می تواند در افزایش سرمایه گذاری موثر باشد.

چراغی به طرح توسعه ای بندر انزلی اشاره کرد و افزود: طرح توسعه بندرانزلی با ایجاد اسکه‌های نفتی و کارخانه کشتی‌سازی و سیلوهای غلات، کارگاه‌ها و سایت‌ها؛ فعالیت اقتصادی همراه با ارزش افزوده خواهد داشت.

مدیر کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان از اتصال بندر انزلی به شبکه ریلی کشور خبر دادو گفت: راه اندازی شبکه های جدید ریلی در راستای حمایت از سرمایه گذاری است و تحقق این امر مهم نیازمند تقویت حمل و نقل کانتینری است.

چراغی افزود: با برنامه ریزی های مدون می توان مدیریت و صادرات کالای استان زنجان را داشته باشیم و باید بر این امر اذعان داشت که صادرات زمانی محقق می شود که مدیریت صادرات کالا را مد نظر داشته باشیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان با بیان اینکه مشارکت و توسعه تجارت و اقتصاد استان زنجان را با استان گیلان را بسیار مهم است، افزود: بنادر انزلی و امیر آباد در زمینه حمل و نقل دریایی عملکرد بسیار خوبی دارند و در زمینه توسعه تجارت و اقتصاد استان می تواند موثر باشند.

وی ادامه داد: هاب لجستیکی انزلی و استراخان برای استانهای همجوار و حمل و نقل مشترک ایران و روس مهم است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان بر ایجاد دبیر خانه مشترک حمل و نقل دریایی و بندری تاکید کردو افزود: بنادر به این نتیجه رسیدند که باید به بخش بازرگانی و لجستیک ورود کنند و بنادر بیشترین سود را از بخش لجستیک خواهند برد.

چراغی با بیان اینکه در حال تشکیل دو شرکت مشترک ایرانی و روس هستیم که در آینده این تعداد شرکت افزایش خواهد داشت، افزود: خوشبختانه قیمت حمل بار کاهش یافته و کانتینر کمتر از ۱۴ روز و حداکثر بار را به مقصد می رساند.

مدیر کل بنادر و سازمان کشتیرانی استان گیلان افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده کالا کاهش یافته است و قیمت تناژ بسیار پایین آمده که این مهم فرصت خوبی برای صادرات است.

چراغی از راه اندازی کریدور تسهیلات سبز ایران و روسیه برای تجارت کالاها در کشورهای هدف خبر داد و افزود: بندر انزلی بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر و مجهز به امکانات مدرن تخلیه و بار گیری، دارای رتبه سوم بین بنادر کشور بعد از امام خمینی(ره)و بندر شهید رجایی است.

چراغی گفت: مساحت دریای خزر ۱۴۲ کیلومتر مربع می باشد و مساحت انبارهای در حال احداث ۴۸ هزار متر مرع و مساحت انبارهای قابل بهره برداری ۳۵ هزار و ۳۳۱ متر مربع است.