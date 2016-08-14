بیمه سلامت خراسان شمالی ۴۴میلیارد تومان بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رعنایی ظهر امروز در همایش بیمه سلامت و رسانه اظهار کرد: بیمه سلامت خراسان شمالی علاوه بر بدهی ۴۴ میلیارد تومانی بیمه سلامت، سه میلیارد تومان نیز بابت اجرای طرح تحول سلامت بدهکار است.

رعنایی بابیان اینکه بیمه سلامت خراسان شمالی بیش از ۷۸۹ هزار و ۹۶۰ نفر از جمعیت استان را زیرپوشش دارد گفت: در حال حاضر ۵۹ هزار نفر از بیمه‌شدگان زیرپوشش خدمات صندوق کارکنان دولت، ۲۱ هزار و ۷۸۰ نفر در قالب صندوق سایر اقشار و ۵۲۹ هزار نفر زیرپوشش صندوق روستایی قرار دارند.

وی تصریح کرد: طرح تحول نظام سلامت هزینه‌های بخش درمان در سازمان بیمه سلامت را چهار برابر کرده و این هزینه در خراسان شمالی سه و نیم برابر شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بیان داشت: هم‌اکنون انعقاد قرارداد با ماماها در سه استان به شکل پایلوت در حال اجرا است و در صورت موفق بودن این طرح با ماماهای سایر استان‌ها انعقاد قرار می‌شود.

این مسئول گفت: در حال حاضر ۱۱۰ ماما در ۷۸ مرکز درمانی و بهداشتی روستاهای استان فعالیت دارند و از این لحاظ مشکلی در تعداد نیروی ماما نداریم.

رعنایی تأکید کرد: افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند هرچه سریع‌تر نسبت به انجام بیمه درمانی خود اقدام کنند.