به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از محیط بانان کشور که به مناسبت «روز محیط بان» در حرم مطهر امام خمینی برگزار شد، با اشاره به روایتی از امیرالمومنین(ع) اظهار داشت: علی(ع) می فرمایند، «اگر با شمشیرم بربینی مومن بزنم که دشمن من شود با من دشمنی نخواهد کرد واگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد دوست من نخواهد شد واین بدان جهت است که قضای الهی جاری شد و بر زبان پیامبر امی گذشت که فرمود: ای علی! مومن تو را دشمن نگیرد و منافق تو را دوست نخواهد داشت» . بنابراین حبّ امیرالمونین(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) یکی از ملاک های ایمان است و فلسفه این امر احتمالا به آیه إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا باز می گردد.

وی با بیان اینکه «محبت» مانند «ایمان» شدت و ضعف دارد، افزود: علی(ع) به خاطر برخورداری از بالاترین ایمان و عمل صالح بیشترین محبت را نیز در میان اولیاء خدا و مردمان خوب دارد.

یادگار امام با اشاره به این تعبیر استاد شهید مطهری که هم جاذبه و هم دافعه علی(ع) در اوج است، یادآور شد: عمل صالح علی(ع) پشتوانه او بود و سرمایه چنین عملی نیز نیت پاک است؛ لذا هرچه نیت ما پاک تر باشد عمل ما قوی تر خواهد بود.

وی با اشاره به این تعبیر وارد شده در روایات که علی(ع) مظهر شناخت فرد کافر و منافق از مومن است، تصریح کرد: اگر می خواهیم بدانیم که چه کسی ایمان بیشتری دارد باید ببینیم که محبت پیامبر(ص) و اهل بیت چقدر در دل او وجود دارد.

سید حسن خمینی این محبت را یک ودیعه الهی خواند که نسبت به فرزندان علی(ع) و از جمله امام رضا(ع) نیز وجود دارد.

وی با اشاره به عظمت ثامن الحجج(ع) گفت: امروز در ایران همه دلها معطوف به بارگاه ایشان است و برکت فضای معنوی ایران از وجود مبارک ایشان است؛ همانگونه که امام راحل می گویند «عتبه بوسی مولا علی بن موسی از آرزوهای من است».

یادگار امام با تأکید بر اینکه حبّ پیامبر(ص) و سایر مومنین از میراث الهی است که در دلهای مردم قرار گرفته است، اظهار کرد: هرچه فرد قدرت ایمان را در دل خود قوی تر کند محبت بیشتری را در دل مردم ایجاد می کند و چشم مردم را به آن نقطه نورانی بیشتر معطوف می کند.

وی وجود چنین محبتی را همراه با سختی ها ذکر کرد و یادآور شد: امام رضا(ع) طعن و عتاب و فشارهای زیادی را تحمل کردند و در هنگام پذیرش ولایت عهدی مأمون، از سوی شیعیان افراطی مورد فشار تبلیغاتی و حتی ترور قرار گرفتند؛ گرچه بعدها عظمت حرکت ایشان مشخص شد و فکر می کنم می توان پذیرش این مسئولیت را زمینه سازی برای غیبت امام عصر(عج) از طریق گسترش شبکه شیعیان دانست.

وی از آثار حرکت امام رضا(ع) را محبت شیعه و سنی نسبت به ایشان ذکر کرد و یادآور شد: هرکس برای خدا گام بردارد، خدا محبت او را در دل مردم قرار می دهد و این یک بشارت الهی است.

سید حسن خمینی امام بزرگوار را نمونه یکی از این شخصیت ها در روزگار ما دانست و گفت: روزی که امام، انقلاب را آغاز کرد در قم تنها بود و جز معدودی از شاگردانان همراه دیگری نداشتند اما چون نیت الهی در میان بود و تلاش برای خدا صورت می گرفت نتیجه کار یک انقلاب عظیم بود که زلزله ای عجیب نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان به وجود آورد و محبت بی نظیری را نیز در میان مردم ایجاد کرد و باعث شد امام روی چشمان مردم به ایران بیایند و روی چشم آنان نیز بدرقه شوند.

یادگار امام با اشاره به حضور همه طبقات و اقشار مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی بر خلاف سایر انقلاب ها و حرکت های مشهور جهان، افزود: این امر یادآور نقش دین در عرصه اجتماعی و تعمیق محبت نسبت به یک نقطه، در دلهای مردم است.

وی در خصوص نقش آفرینی جوانان در دفاع مقدس و صحته های گوناگون تأکید کرد: همه این فداکاری ها به خاطر محبتی است که خداوند در دل مردم نسبت به امام و انقلاب ایجاد کرده بودند.

سید حسن خمینی محبت جامعه به امام را یک حلقه مهم در وحدت ملی و امنیت خواند و با اشاره به یکی از تعابیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قاطبه‌ی ملّت ایران، قاطبه‌ی انقلابی، علاقه‌مند به نظام اسلامی، عاشق امام و خاطرات امام و فرمایشات امام، صدای امام، توصیه‌های امام و اصولی که امام پایه‌گذاری کرده هستند، گفت: برای یک ملت بیش از هر چیز عناصری که وحدت بخش و هویت ساز است اهمیت دارد و اگر یک ملت از عناصری چون زبان و دین مشترک و دلهای مشترک برخوردار نباشد با یک هجمه خارجی به راحتی فرو می پاشد.

وی در ادامه گفت: از حقوق علی(ع) و فرزندان او به کشور ما، محبت آنان به عنوان اهل بیت پیامبر(ص) است که تبدیل به نخ محوری وحدت در کشور ما شده است.

یادگار امام یکی از کانون های محوری در کشور به برکت انقلاب اسلامی را محبت امام خمینی در دل مردم ذکر کرد و تصریح کرد: اینکه قاطبه نیرو های فعال در کشور نسبت به امام محبت و عشق دارند یک سرمایه ملی است و اگر اینگونه عوامل را تقویت کنیم قدرت ملی نیز بالا می رود و اگر کسی به این نقاط هجمه آورد و آسیب بزند وحدت ملی را می شکند.

وی ادامه داد: البته بنا به وعده الهی همانگونه که محبت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) از دل مردم نمی رود محبت مردم به امام نیز ریشه در باورمندی دینی، اعتقاد قلبی و پیوند عطفی مردم دارد و همه کسانی که در این کشور زحمت می شکند با این نقطه کانونی پیوند دارند .

سید حسن خمینی تصریح کرد: جای سوال دارد برخی کسانی که این نقطه را هدف قرار می دهند به چه امیدی و با چه هدف، ملاک و تحلیلی یکی از عمیق ترین محورهای وحدت ملی را هدف قرار می دهند؟ البته یقین دارم که از این کار بهره ای نمی برند؛ اما بازگو کردن سخنانی که دروغ بودنشان معلوم شده و بی اساس است، چه فایده ای دارد؟ البته این اولین بار نبوده و آخرین بار هم نخواهد بود و مانند همان کسانی که نسبت به علی(ع) بغض داشتند، کسانی نسبت به امام و انقلاب بغض دارند و تا آخر نیز خواهند داشت اما خداوند آن محبت را دلها قرار داده است.

وی با اشاره مجدد به روایت بیان شده ابتدای سخنان خویش یادآور شد: ما یک ملت با پیشینه بسیار عمیق هستیم که از پیچ های سخت عبور کرده ایم و در عمر کوتاه خود حوادث زیادی را از سر گذرانده ایم اما امروز خداوند بر اثر محبت هایی که در دلهایمان قرار داده نعمت هایی را عطا کرده است که هیچ کدام از کشورهای اطراف ما آنها را ندارند.

یادگار امام با اشاره به این روایت که «دو نعمت سلامت و امنیت برای انسان مجهول هستند»، افزود: در منطقه ای که از همه جای آن آتش می بارد به خاطر وجود همین محورهای اصلی وحدت ملی امنیت داریم که باید مراقب باشیم این کانون ها که اهل بیت (ع) و امام راحل از جمله آنها هستند آسیب نبینند.

وی با اشاره به دوری ذاتی مردم ایران از خشونت، تأکید کرد: اگر این فرهنگ خوب و محورهای وحدت بشکند چه فایده ای برای کشور ما خواهد داشت؟

سید حسن خمینی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شغل محیط بانی، آن را شغلی دانست که در عین وجود لطف و صفا، سختی ها و خطراتی را هنگام مواجهه با طبیعت و نیز برخورد با مخربین طبیعت دارد.