به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر امروز در نشست شورای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان یزد با اشاره به اینکه برخی آسیب های اجتماعی در جامعه اجتناب ناپذیر است و وجود این آسیب‌ها شرایط را پیچیده کرده است، اظهار داشت: اگر همه افراد در زندگی خود الگوی اسلامی ایرانی را اجرای می کردند امروز شاهد بروز بسیاری از آسیب ها نبودیم.

وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی بیشتر اقدامات سلبی صورت گرفته است، افزود: در برخی زمینه ها اقدامات سلبی پاسخ نمی دهد مثل ویدئو که در دهه های ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ با آن برخوردهای سلبی می شد و در نتیجه نیز موثر واقع نیفتاد.

سالاری تصریح کرد: به نظر می رسد امروز این موضوع برای ماهواره نیز اتفاق افتاده در حالی که معتقدم به جای سلب می توان به دنبال روشی برای استفاده بهینه و مطلوب از این فناوری بود.

تشویق جوانان و نوجوانان برای استفاده صحیح از فناوری‌های روز

فرماندار یزد تاکید کرد: لازم است زمینه تشویق جوانان و نوجوانان برای استفاده صحیح از فناوری‌های روز دنیا فراهم شود زیرا جوان امروز فراتر از آن است که موضوعات را بدون دلیل و منطق بپذیرد و این هنر بزرگترها که با آموزش صحیح، مسیر درست را به آنان آموزش دهند.

وی با انتقاد از برخی برنامه آموزشی فراگیر شده در سطح جامعه، گفت: امروز مشاهده می‌کنیم که بسیاری از آموزش‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی جنبه تشویقی برای فرد ایجاد می‌کند تا حتی برای یک‌بار هم که شده موضوع مورد اشاره را تجربه کند که ممکن است این تجربه راهی برای سقوط به ورطه نابودی باشد.

سالاری بابیان اینکه ضرورت دارد سخنوران منبری با اطلاعات روز مردم و مستمعین را میهمان کنند، تأکید کرد: بنا بر مشاهدات عینی‌ که وجود دارد برخی از سخنرانی‌ها و خطاب ه‌گویی‌ها در سطح شهرستان کمتر با مسائل روز جامعه تناسب دارد.

مسائل فرهنگی نباید گرفتار تعابیر خودخواسته از قانون شود

وی نظام جمهوری اسلامی را تابع یک قانون دانست و افزود: نظام ما برگرفته از یک قانون و تحت ولایت مقام معظم رهبری است که ضرورت دارد قانون به‌ صورت یکسان در جای ‌جای کشور اجرا شود.

سالاری تصریح کرد: متأسفانه دیده می‌شود در بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی تعابیر متفاوت و خودخواسته‌ای از قانون می‌شود که لازم است ضمن پرهیز ازاین‌گونه امور در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.

وی با بیان اینکه تهدید و آسیب اجتماعی همواره وجود دارد از مسئولان و دست‌اندرکاران فرهنگی و اجتماعی شهرستان یزد خواست تا با برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر لازم این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.