پنس جراحی از شکم زن بیمار در قزوین خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان شهید رجایی قزوین، ریحانه چگینی دراین باره گفت: زن ۳۵ ساله ای که با درد شکم به مرکز آموزشی، درمانی شهید رجایی قزوین مراجعه کرده بود، بعد از معاینه و تصویربرداری از بدنش مشخص شد که در شکم وی پنسی جا مانده که نیازمند عمل جراحی است.

مسئول اتاق عمل مرکز آموزشی، درمانی شهید رجایی قزوین تصریح کرد: این بیمار دو ماه قبل در یکی از بیمارستان های کشور به خاطر وجود کیست تخمدان، جراحی شده و بعد از آن دچار درد شدید شده بود.

چگینی تصریح کرد: بعد از مراجعه بیمار به این مرکز و با تشیخص دکتر فاطمه خانعلی، رادیولوژیست مرکز، وجود شیئی خارجی در شکم بیمار محرز شد و دکتر زهرا فراهانی، متخصص جراحی عمومی، در عمل جراحی سه ساعته با حضور تکنسین های اتاق عمل با موفقیت کامل توانست پنس را از داخل شکم بیمار خارج کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیمار در وضعیت خوبی قرار دارد و تحت مراقبت ویژه بعد از جراحی، در بخش جراحی زنان، بستری است.