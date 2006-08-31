اتحاديه اروپا نقش محوري را در خاورميانه به عهده گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي " آنجليكا بر " ، اين عضو آلماني پارلمان اروپا با انتشار بيانيه اي همچنين تصريح كرد : تهديدهاي " دونالد رامسفلد " وزير دفاع آمريكا در خصوص افزايش احتمال حمله نظامي به ايران به هيچ وجه صحيح نيست .

اعضاي حزب سبز پارلمان اروپا معتقدند كه مواضع آمريكا در قبال ايران ثبات خاورميانه را به مخاطره مي اندازد . به همين علت بهترين راه ممكن اين است كه اتحاديه اروپا با در دست گرفتن نقش محوري در خاورميانه تاثير آمريكا را كاهش دهد .

رئيس هيئت مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران در ادامه خاطر نشان كرد : آمريكا موفقيت اتحاديه اروپا در دستيابي به نتيجه قابل قبول در حل پرونده هسته اي اين كشور را نيز زير سوال مي برد .

" بر " با بيان اينكه جنگ راه مبارزه با مسائل نيست ، اظهار داشت : آمريكا پس از شكست در برخي سياستهاي خود در خاورميانه ايران را نشانه گرفته كه اين امر به هيچ وجه قابل قبول نيست .

اين در حالي است كه وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در نشستي دو روزه كه از فردا آغاز مي شود درباره موضوع هسته اي ايران نيز گفتگو خواهند كرد .