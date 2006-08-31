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۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۴۹

رئيس هئيت مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران :

اتحاديه اروپا نقش محوري را در خاورميانه به عهده گيرد

رئيس هيئت مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران با اشاره به اظهارات اخير وزير دفاع آمريكا مبني بر احتمال حمله نظامي به اين كشور خواستار ايفاي نقش محوري اتحاديه اروپا در خاورميانه شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي " آنجليكا بر " ، اين عضو آلماني پارلمان اروپا با انتشار بيانيه اي همچنين تصريح كرد : تهديدهاي " دونالد رامسفلد " وزير دفاع آمريكا در خصوص افزايش احتمال حمله نظامي به ايران به هيچ وجه صحيح نيست .

اعضاي حزب سبز پارلمان اروپا معتقدند كه مواضع آمريكا در قبال ايران ثبات خاورميانه را به مخاطره مي اندازد . به همين علت بهترين راه ممكن اين است كه اتحاديه اروپا با در دست گرفتن نقش محوري در خاورميانه تاثير آمريكا را كاهش دهد .

رئيس هيئت مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران در ادامه خاطر نشان كرد : آمريكا موفقيت اتحاديه اروپا در دستيابي به نتيجه قابل قبول در حل پرونده هسته اي اين كشور را نيز زير سوال مي برد .

" بر " با بيان اينكه جنگ راه مبارزه با مسائل نيست ، اظهار داشت : آمريكا پس از شكست در برخي سياستهاي خود در خاورميانه ايران را نشانه گرفته كه اين امر به هيچ وجه قابل قبول نيست .  

اين در حالي است كه وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در نشستي دو روزه كه از فردا آغاز مي شود درباره موضوع هسته اي ايران نيز گفتگو خواهند كرد .

کد مطلب 374121

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