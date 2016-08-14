کسب رتبه نخست موسسه اعتباری کوثر قم در میان ۳۱ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقدسی در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در قم با اشاره به فعالیتهای نمایندگی موسسه کوثر در استان قم اظهار داشت: این موسسه توانسته در کارگروههای هجدهمین همایش معاونین مدیران که در کردستان برگزار شد، در میان تمام نمایندگیهای استانهای کشور رتبه نخست را به دست بیاورد و در سه زمینه عملکردی هم در سطح کشور برتر شناخته شود.
وی ادامه داد: موسسه کوثر در حال حاضر هشت شعبه در استان قم دایر کرده که فرایند اخذ مجوز این شعبهها در بانک مرکزی هم صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بانکها از بنگاهداری منع شدهاند، گفت: موسسه کوثر به این موضوع پایبند است و در استان قم به دنبال بنگاهداری نرفتهایم.
مدیر امور شعب موسسه اعتباری کوثر استان قم به مشکلات موسسه در ارتباط با سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: حمایت از سرمایهگذاری اسمی است و در عمل صورت نمیگیرد و حتی استقبال خوبی از حضور بانکها در پروژههای سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی در گذشته مشکلات زیادی داشت، افزود: امروز اما بانکها راه خود را پیدا کردهاند و به حمایت بیشتر نیاز دارند.
اقدسی به اظهار نظرهایی در مورد حرام بودن جریمه دیرکرد در بانکها اشاره کرد و گفت: تمام نهادها در صورت انجام نشدن تعهدات مالی، متقاضی را جریمه میکنند و این مختص به بانکها نیست.
نظر شما