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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تصادف در جاده های زنجان ۴ کشته و ۱۰مصدوم بر جای گذاشت

تصادف در جاده های زنجان ۴ کشته و ۱۰مصدوم بر جای گذاشت

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تصادف در جاده های استان زنجان ۴ کشته و ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صبح امروز برخورد خودرو کامیون با یک دستگاه پراید در محور خدابنده به بیجار باعث فوت یک نفر و مصدوم شدن دو نفر شد. 

وی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده پراید عنوان کرد و اظهار کرد: همچنین برخورد دو دستگاه موتور سیکلت در محور خدابنده به همدان باعث فوت راننده راکبین یکی از موتور سیکلت ها شد که در این تصادف حال نفر دوم هم بسیار وخیم گزارش شده است.

شیر محمدی در ادامه از وقوع یک فقره تصادف دیگر در محور زنجان به قزوین خبر داد و گفت: در این تصادف برخورد یک دستگاه خودرو پراید با سمند باعث فوت یک نفر و مصدوم شدن چهار نفر دیگر شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان علت وقوع اصلی این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه و توجه نکردن به جلو عنوان کرد و  افزود: همچنین برخورد یک دستگاه کامیون با وانت پیکان باعث فوت یک نفر و مصدوم شدن دو نفر دیگر شد که علت اصلی وقوع این تصادف هم توجه نکردن به جلو بوده است.

شیر محمدی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت  گذشته محور زنجان به خدابنده بیشترین تصادف را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 3741212

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