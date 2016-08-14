تشکیل ستاد گردشگری مشترک در سازمان منطقه آزاد اروند

مهدی اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به همکاری برخی نهادهای دولتی در این ستاد و تشکیل این ستاد از چند نماینده ثابت و چندین نماینده مهمان اظهار کرد: تمامی تصمیمات کلی که در این ستاد در جهت توسعه گردشگری گرفته می شود بی واسطه و بدون نامه نگاریهای فراوان و وقت گیر به لحاظ پاسخگویی خواهد بود.

وی افزود: تمامی طرحها و ایده های مربوط به حوزه گردشگری در این ستاد مطرح می شود و همان جا در مورد آن گفتمان و مصوبات لازم ارائه می شود.

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: این شیوه کارکردی دو مزیت دارد نخست آنکه ضروریاتی که بایستی در قالب مصوبات مطرح شود سریعتر اتفاق می افتد و دیگر آنکه روند دریافت استعلامات مورد نیاز برای اجرای کار با توجه به حضور مسئول مربوطه و یا نمایندگان تصمیم گیر، آن موضوع تصویب و اجرا می شود که این امر به سرعت بخشی در امور کمک شایانی می کند.

به گفته وی، موضوع حضور مسئولان دستگاههای مرتبط یا نمایندگان دارای اختیار تمام برای تصمیم گیری از سوی آنان در جلسات یکی از الزامات ما به شمار می رود.

انعقاد قرارداد واگذاری اروند صغیر به بخش خصوصی

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد قرارداد واگذاری اروند صغیر به سرمایه گذار بخش خصوصی خبر داد.

اسدیان گفت: ظرف یک ماه آینده این محل جهت اقدام سرمایه گذار برای ایجاد فضای تفریحی و شاد به وی واگذار می شود.

وی در پایان افزود: قرار است تا در اطراف این رودخانه با ایجاد یکسری فضاهای تفریحی و مراکز تجمعی، مکانی شاد، امن، مناسب و قابل استفاده برای عموم مردم برای بودن در کنار خانواده هایشان ایجاد شود.