  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۲۲

مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان آسیا؛

شکست هندبال ساحلی برابر پاکستان و بازماندن از رقابتهای جهانی

شکست هندبال ساحلی برابر پاکستان و بازماندن از رقابتهای جهانی

تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران با قبول شکست برابر پاکستان در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا از راه یابی به رقابتهای جهانی بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا از روز چهارشنبه به میزبانی تایلند و با حضور ۵ تیم در بخش مردان در حال برگزاری است که تیم نوجوانان ایران عصر امروز برابر تیم پاکستان قرار گرفت. 

هندبالیست های نوجوان ساحلی ایران در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر برابر تیم پاکستان شکست خوردند. به این ترتیب تیم ایران با قبول سه شکست برابر تیم های تایلند، چین تایپه و پاکستان و یک پیروزی برابر تیم قطر موفق به ایستادن بر روی سکوی آسیا و در نهایت دریافت جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان نشد. 

اولین دوره مسابقات هندبال ساحلی نوجوانان آسیا در تایلند جنبه انتخابی رقابتهای قهرمانی جهان سال ۲۰۱۷ نوجوانان و مسابقات المپیک نوجوانان در سال 2018 را داشت. 

کد مطلب 3741271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها