شکست هندبال ساحلی برابر پاکستان و بازماندن از رقابتهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا از روز چهارشنبه به میزبانی تایلند و با حضور ۵ تیم در بخش مردان در حال برگزاری است که تیم نوجوانان ایران عصر امروز برابر تیم پاکستان قرار گرفت.

هندبالیست های نوجوان ساحلی ایران در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر برابر تیم پاکستان شکست خوردند. به این ترتیب تیم ایران با قبول سه شکست برابر تیم های تایلند، چین تایپه و پاکستان و یک پیروزی برابر تیم قطر موفق به ایستادن بر روی سکوی آسیا و در نهایت دریافت جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان نشد.

اولین دوره مسابقات هندبال ساحلی نوجوانان آسیا در تایلند جنبه انتخابی رقابتهای قهرمانی جهان سال ۲۰۱۷ نوجوانان و مسابقات المپیک نوجوانان در سال 2018 را داشت.