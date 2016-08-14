شهردار برلین درخواست آنکارا برای مقابله با عوامل «گولن» را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پی اِی، شهردار شهر «برلین» امروز در سخنانی از تلاش ترکیه برای گسترش دامنه سرکوب های پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای در این کشور و تحت تأثیر قرار دادن این شهر انتقاد کرد.

بر اساس اعلام دی پی اِی، شهردار شهر «برلین» در این باره گفت: ترکیه خواستار مقابله با حامیان «فتح الله گولن» در این شهر است.

«مایکل مولر» شهردار شهر «برلین» در گفت‌وگو با روزنامه «بیلد» اعلام کرد: از طرف یک مقام دولتی ترکیه با من تماس گرفته و سوال شده است که آیا آماده مقابله قاطعانه با جنبش گولن در برلین است و آیا در صورت نیاز اقدامات لازم در مقابله با آن ها را انجام خواهد داد؟

شهردار شهر «برلین» در ادامه دادافزود: من این ایده را نپذیرفتم و این مسئله را روشن کردم که دامنه درگیری‌های ترکیه نمی‌تواند به شهرهای ما کشانده شود.

شهردار برلین تأکید کرد: ما به سبک اردوغان در موضوع دموکراسی و حقوق بشر نیازمند نیستیم.

گفتنی است، نخست وزیر ترکیه دیروز در اظهاراتی از برکناری و تعلیق بیش از ۸۱ هزار نفر در ارتباط با کودتای نظامی نافرجام ۱۵ جولای سال جاری در این کشور خبر داده بود.

لازم به ذکر است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه روابط آنکارا و واشنگتن رو به تیرگی نهاد. ترکیه تا کنون ۲ بار تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به آمریکا ارائه داده است؛ تقاضایی که تا کنون با پاسخ مثبتی از سوی واشنگتن همراه نبوده است.