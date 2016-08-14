«بوکوحرام» شرط آزادی دختران دربند خود را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی اِن اِن، گروه تروریستی بوکوحرام امروز تصاویر جدیدی از دختران دبیرستانی که دو سال پیش توسط این گروه ربوده شده بودند را منتشر کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی اِن اِن، این ویدئوی ۱۱ دقیقه ای خطاب به خانواده دختران ربوده شده «چیبوک» بوده و در آن یکی از عناصر این گروه تروریستی در جلوی ۵۰ دختر ربوده شده مشاهده می شود.

در ویدئوی مذکور، مردی که چهره خود را پوشانده است، می‌ گوید: بدانید که فرزندانتان هنوز در اسارت ما هستند.

این تروریست چهره پوشانده ادامه داد: اگر دولت نیجریه برای آزادی آن ها به اقدام نظامی مبادرت ورزد، این دخترها دیگر زنده نخواهند ماند. اگر آن ها را زنده می خواهید، اعضاء اسیر ما را آزاد کنید.

لازم به ذکر است، در بخشی از این فیلم، عنوان شده است که از دختران ربوده شده؛ ۴۰ نفر ازدواج کرده و تعدای نیز در حملات هوایی ارتش نیجریه کشته شده اند.

همچنین در انتهای این ویدئو تصاویری از دختران زخمی بر روی زمین به تصویر کشیده شده است که به ادعای این عنصر تروریستی، در حملات هوایی ارتش مجروح شده اند.

لازم به ذکر است از ۲۹ ماه می و با روی کار آمدن «محمدو بوهاری» رئیس جمهور نیجریه و وعده مبارزه تمام عیار با این گروه تروریستی، بوکوحرام نیز اعلام کرده است که عملیات های خود را تشدید خواهد نمود.

عناصر وابسته به گروه تروریستی بوکوحرام ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ در حمله به یک مدرسه در شمال شرقی شهر چیبوک، ۲۷۶ دختر نوجوان را ربودند. بعداً ۵۷ نفر از این دختران موفق به فرار شدند؛ اما سرنوشت ۲۱۹ دختر دیگر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

گفتنی است، بوکو حرام از ۶ سال قبل فعالیت مسلحانه خود را علیه دولت نیجریه آغاز کرد. در این مدت ۱۵ هزار نفر کشته و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر اثر خشونت های این گروه تروریستی آواره شده اند.