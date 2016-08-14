لازلو: همه تیمها ١٤ مسابقه قبل المپیک داشتند و ما فقط دو مسابقه!

به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو، لازلو سرمربی تیم ملی تیراندازی بعد از بیست و ششمی نوروزیان در تقنگ سه وضعیت گفت: پویا نوروزیان حتی بهتر از نجمه خدمتی کار کرد.او مجموع بدی به دست نیاورد.اینجا بهترین های دنیا حضور دارند.از عملکرد تمام تیراندازان ایران نسبت به امکانات و شرایط تمرینی راضی بودم.

وی افزود: ایران تیراندازان خیلی خوبی دارد اما اینجا فقط شرایط قبل از مسابقه تعیین کننده است. سایر تیراندازان در ١٤ مسابقه شرکت کردند و بچه های ما فقط ٢ مسابقه دادند. اگر تیراندازان ایران درست تامین بشوند جایگاههای خوبی در آینده خواهند اشت.

به گزارش خبرنگار مهر،،سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.