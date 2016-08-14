۱۸۰ طرح در شورای شهر شاهرود مصوب شد/ جامعه نیازمند تعامل و همدلی

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی باقری شامگاه یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سالن جلسات شورای اسلامی شاهرود، با اشاره به آمار تفریق بودجه شورای اسلامی این شهر، بیان داشت: اعتبارات حوزه تفریق بودجه شهرداری شاهرود در سال۹۲، ۴۵ میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۳، با رشدی ۲۳درصدی به رقم ۵۶ میلیارد تومان رسید از سوی دیگر باید گفت اعتبارات تفریق بودجه سال ۹۴ در نهایت به ۸۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این میزان نیز رشد ۵۴درصدی اعتبارات این بخش را نشان می دهد.

وی افزود: پیش بینی می شود آمار اعتبارات تفریق بودجه شهرداری شاهرود ابلاغی شورای اسلامی این شهر در سال جاری به بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند که این امر نشان دهنده رشد بسیار چشم گیر این اعتبارات خواهد بود البته این را نیز باید گفت که این آمار منهای اعتبارات سازمان شهرداری هاست و این سازمان عملکردی جداگانه دارد.

۹۶۱مصوبه شورای شهر در سال۹۴

رئیس شورای شهر شاهرود در تشریح مصوبات این شورا در سال گذشته هم گفت: مصوبات سال گذشته شورای شهر در کمیسیون عمران ۳۶ مورد، کمیسیون فرهنگی ورزشی ۳۱ مورد، کمیسیون حقوقی ۵۶ مورد و ... گزارش شده که می توان گفت جمع کل مصوبات کمسیون ها در سال ۹۴ به ۱۵۱ مورد و جمع کل مصوبات شورای شهر به ۶۹۱ مورد رسیده است.

باقری با اشاره به عملکرد شورای شهر شاهرود در سال جاری و آمار مصوبات شورا از تاریخ اول فروردین ماه تا تاریخ 24 مرداد ماه جاری نیز بیان داشت: آمار مصوبات در کمیسون عمران هفت مورد، کمیسون فرهنگی ورزشی هشت مورد، رسیدگی به شکایات حقوقی هفت مورد، کمیسون بودجه پنج مورد و ... هستند که در مجموع ۳۲ مورد در قالب ۱۷۸ مصوبه را شامل می شوند.

وی افزود: اوایل سال جاری تعطیلات فرودین ماه ۱۵ روز و تعطیلات تابستان ۱۵ روز باعث شد تا آمار این مصوبات با کاهش مواجه شود و در مواقع مصوبات دوماهه منظور شود.

جامعه نیازمند تعامل و همدلی است

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود همچنین درباره ضرورت تحقق شعار سال مورد تاکید مقام معظم رهبری، گفت: این شورا در راستای تحقق منویات معظم له همواره تاکید ویژه ای بر طرح های همراه با شعار سال دارد اما باید گفت این امر مستلزم همراهی، تعامل، هم افزایی و همدلی تمام ارگان های خدماتی، اجرایی، فرهنگی، مدیریتی و آحاد مردم شریف شهرستان است.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود بر جایگاه ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه در اطلاع رسانی رویدادهای جامعه تاکید کرد و افزود: خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان می توانند بهترین نقادان جامعه باشند.

وی ادامه داد: امروز شهرما بیش از هر چیز نیازمند تعامل، همراهی و هماهنگی دارد که در این بین چشمان تیزبین خبرنگاران و اصحاب رسانه می تواند در اطلاع رسانی دستاوردهای مدیریت شهری و دستگاه های دولتی نقش ویژه ای بیافریند.