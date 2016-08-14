ابهام در قوانین منابع طبیعی بحران زاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر یکشنبه در دیدار رئیس جمهور با علما، برگزیدگان و ایثارگران استان اظهار کرد: انسانها باید در عرصه های فکری و سایر عرصه ها رشد کنند تا جامعه در عرصه های مختلف رشد کند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان توسعه انسانی را مقدم بر سایر توسعه ها دانست و گفت: تا انسان آباد نشود، جامعه آباد نمی شود.

وی یکی از موانع توسعه را اختلافات دانست و بیان کرد: بوم گرایی و بومی گرایی از دیگر موانع توسعه است.

آیت الله ملک حسینی اظهار کرد: یکی از صادرات این استان صادرات انسان متخصص است اما بحث بوم گرایی و بومی گرایی باعث شده دست نیروهای انسانی این استان از فعالیت در نقاط دیگر بسته شود.

وی افزود: اگر بحث بومی گرایی وسعت یابد موجب نفرتها بین استانهای مختلف می شود و این خطرناک است و اگر بر این طبل بکوبیم ماهم از آن بی بهره نمی شویم.

آیت الله ملک حسینی فقدان حرکت های مبتنی بر علم را از دیگر موانع توسعه دانست و گفت: حرکتهای سنتی ناپایدار است و موجب هدررفت ظرفیتهای طبیعی می شود و کثرت جمعیت نیازهای بیشتر و جدیدی را می طلبد.

وی افزود: در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند فضاهای مختلف علمی همچون پارک علم و فناوری و توسعه نحقیقات کشاورزی و ... هستیم.

آیت الله ملک حسینی همچنین به نسبت ناصحیح حیطه تقنین با اجرا اشاره کرد و گفت: امروز گرچه باید بپذیریم در قانون اساسی مجلس قانون گذار و ناظر است، اما این یک تعامل است و اگرچه گاه این تعامل به تعامل صحیحی نمی انجامد وباعث می شود که کسانی قانون گذاری کنند که معتقد به مجریان نیستند و مجریان به قانونی عمل کنند که به آن ایمان ندارند.

وی این موضوع را ضعفی در حیطه قانون و نیازمند اصلاح دانست و گفت: گاهی به سراغ استانها که می رویم این تعامل به معامله انجامیده و هرکس در آن سهم خواهی می کند و این خطری است که مسیر اهداف کلان دولت را می بنند نه امروز بلکه دیروز هم اینگونه بود.

آیت الله ملک حسینی همچنین ابهام در برخی قوانین مربوط به منابع طبیعی را نگران کننده دانست و اظهار کرد: این مسئله منجر به بحران در آینده خواهد شد.

وی افزود: ابهام در قانون تبعیض ایجاد کرده به طوری که به بعضی ها هکتارها زمین داده می شود اما در حاشیه یک روستا کسانی از زمین کشاورزی محروم می مانند.

وی تصریح کرد: به راحتی می شود با نگاه کارشناسانه حکم یک قاضی سالم را گرفت. او حق دارد زیرا به پرونده نگاه می کند و رای صادر می نماید. اما چه درختهایی قلع و قمع می شود و چه زمین هایی از کشت باز می مانند.