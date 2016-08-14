پنج میلیارد دلارسرمایه گذاری خارجی پس ازبرجام درکشور قطعی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی عصر یکشنبه در نشست توسعه سرمایه گذاری کهگیلویه و بویراحمد افزود: حرکت اقتصادی کشور هم برای تکمیل پروژه ها و هم سرمایه در گردش کاملا روبه رشد است.

وی بیان داشت: امسال سال رونق و حرکت و اشتغال بهتر است و همه باید با شجاعت وارد میدان شویم.

روحانی تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد بذر یاس را در کشور بپاشد و اساس کار در کشور ما امید است.

وی با بیان اینکه کشور ما کشوری با رهبری بزرگ، و ملتی بزرگ، دولت قوی و نیروی مسلح شجاع است، گفت: ما روابط و تعامل خوبی نیز با همسایه ها و بقیه کشورها داریم.

روحانی اظهار داشت: رشد اقتصادی در سایه تولید محقق می شود و ما اگر تلاش کرده و اشتغال ایجاد کنیم، بالاترین وظیفه ملی واستانی و شرعی را انجام داده ایم.

وی افزود: رفع بیکاری راهی جز تولید ندارد و باید اقتصاد را به حرکت درآوریم و این روابط درست با جهان را می طلبد.

روحانی تصریح کرد: مردم نیازمند شرایط مطلوب هستند و در حل مسائل اقتصادی باید همه دست به دست دهیم.

وی اظهار داشت: شرایط بین المللی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور مساعد و روابط ما با همسایگان نیز بهتر شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه با چند کشور نیز روابط سه جانبه برقرا کرده ایم، گفت: با کشورهای هند و افغانستان و آذربایحان و روسیه روابط سه جانبه برقرار شده که این امر جایگاه و نقش کشور را در منطقه بهتر می کند.

روحانی تصریح کرد: رشد اقتصادی کشور در بخشهای مختلف مطلوب بوده و این رشد در بخش صنعت ۸.۸ درصد در سه ماهه اول امسال بوده است.رشد کشاورزی نیز در این مدت چهار بوده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: طبق پیش بینی امسال، سالی است که رونق اقتصادی آغار می شود و هدف گذاری رشد و رونق اقتصادی سال جاری پنج درصدی است.

وی تصریح کرد: یکی از کارهایی که باید انجام دهیم در بخش بانکها است و بانکها باید در این راستا فعالتر شوند.

روحانی با بیان اینکه بانکها در رونق اقتصادی خیلی نقش دارند، گفت: در بسته ای که در سال جاری اعلام شده برای تحول در امور بانکی قدمهای خوبی برداشته شده است.

وی اظهار داشت: دولت باید بدهکاری خود را پرداخت کند و یکی از این پرداختی ها بدهی های دولت به پبمانکاران است که سهم زیادی از این بدهی جامانده از دولت قبل است.

روحانی افزود: یک وزارتخانه در روزهای اولین کار دولت ۲۰ هزار میلیارد ریال بدهکار بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم است بدهکاری خود را پرداخت کند، اظهار داشت: با اوراق مالی که منتشر شده حرکت خوبی در این راستا انجام شده و این شروع یک کار بزرگ است.

روحانی با اشاره به تلاش کارکنان دولت در سراسر کشوربیان داشت: دولت مجموعه ای از کارکنان در سراسر کشور با میلیونها نفر است که برای توسعه کشور تلاش می کنند.

وی افزود: امروز سالروز آغاز به کار دولت است و از همه مدیران و کارکنان دولت تشکر می کنم و اگر چند نفر حقوقهایی داشتند هم رسیدگی شدند.

رئیس جمهور همچنین گفت: در این استان اتحاد و همدلی و یکپارچگی، جنگلها و منابع طبیعی، مردم غیور و دانشمندان و علما همه نعمتی هستند که بایداز آنها در راستای توسعه استان استفاده شود.

وی بیان داشت: بر طبق آمار ارائه شده حرکت استان خوب و روبه جلوبوده است اما با رشد مطلوب فاصله دارد.

روحانی افزود: از سال ۹۲ تا سال گذشته ۱۱۵ پروژه جدید در استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بودجه امسال استان نیز سه برابر شده است، گفت: با این وجود هنوز به حد مطلوب نرسیدیم چون اشتغال ایحاد نشده است.