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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۰۲

یونیسف کشتار دانش آموزان در صعده یمن توسط سعودی ها را محکوم کرد

یونیسف کشتار دانش آموزان در صعده یمن توسط سعودی ها را محکوم کرد

صندوق کودکان سازمان ملل با انتشار بیانیه ای جنایت سعودی ها در به شهادت رساندن و زخمی کردن نزدیک به ۳۰ دانش آموز یمنی در مدرسه ای در استان صعده را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با صدور بیانیه ای جنایت متجاوزان رژیم سعودی در به شهادت رساندن شماری از دانش آموزان یمنی را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش یونیسف در بیانیه ای شهادت ۷ دانش آموز و همچنین زخمی شدن ۲۱ دانش آموز دیگر بر اثر بمباران یک مدرسه در استان صعده یمن توسط جنگنده های متجاوز سعودی را محکوم کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: دانش آموزان این مدرسه کودکان و نوجوانانی در سن های ۶ تا ۱۴ سال بودند که برای درس خواندن در مدرسه شان در روستای جمعه بن فاضل در حیدان واقع در استان صعده حضور داشتند.

در همین راستا سازمان های مدنی در استان صعده نیز این جنایات را محکوم و تشکیل کمیته بین المللی مستقل و بی طرف برای تحقیق در خصوص تمامی جنایات متجاوزان سعودی را خواستار شدند.

این در حالی است که احمد عسیری سخنگوی ائتلاف سعودی در سخنانی مضحکانه و گستاخانه مدعی شده است که جنگنده های سعودی مرکز آموزش نظامی حوثی ها را هدف قرار داده اند نه مدرسه را!!!

کد مطلب 3741383

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