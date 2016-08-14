ضرورت توسعه و برقراری پرواز در فرودگاه سهند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی، در این مراسم که با حضور فرماندار ویژه شهرستان مراغه و مدیرکل، معاونین و حراست اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی و فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی استان، محمد حاجی پور بعنوان رئیس فرودگاه سهند معرفی و از خدمات محمد علی نائل قراملکی تقدیر شد.

در این مراسم مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت فرودگاه سهند و برخی مشکلات پیش روی این فرودگاه برای توسعه هرچه بیشتر گفت: برای برقراری پرواز در این فرودگاه برخی زیر ساختهای مهم بایستی آماده شوند که راه اندازی جایگاه سوخت و موضوع تملک اراضی از آن جمله اند.

صفایی گفت: راه اندازی جایگاه سوخت برای حضور شرکت های هواپیمایی در این فرودگاه الزامی است و هم چنین تملک اراضی و رساندن مساحت فرودگاه سهند از ۵۰ هکتار فعلی به حداقل ۱۵۰ هکتار از دیگر اقداماتی است که انتظار می رود رئیس جدید فرودگاه سهند با جدیت آن را پیگیری نماید.

در ادامه جلسه محمدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه ضمن تشکر از خدمات آقای قراملکی در طول مدت فعالیت در فرودگاه سهند از آمادگی کامل فرمانداری برای همکاری برای توسعه فرودگاه سهند خبر داد و گفت: برای پیگیری و به نتیجه رساندن موانع توسعه فرودگاه سهند که مدیرکل فرودگاه های استان به آن اشاره کردند جدیدیت و عزم کافی در بخشهای مختلف این شهرستان مخصوصا فرمانداری وجود دارد.

در انتهای مراسم محمد حاجی پور رئیس فرودگاه سهند ضمن تشکر از اعتماد مدیرکل فرودگاه های استان گفت: برای توسعه فرودگاه سهند و مخصوصا برقراری پرواز از این فرودگاه دست یاری به سوی تمام ارگانهای شهرستان دراز می کنیم و بنده مصمم هستم که ضمن اجرای منویات مدیرکل و فرماندار محترم، این فرودگاه هرچه زودتر جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

هم چنین محمد علی نائل قراملکی رئیس سابق فرودگاه سهند و معاون عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از همکاری کلیه نهادهای شهرستان مراغه در دوران تصدی ریاست فرودگاه سهند، گزارشی از عملکرد خود در این فرودگاه ارائه کرد.